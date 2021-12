Bono para jubilados: Anses confirmó cuándo se pagará y el monto

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, confirmó que el bono de fin de años para jubilados se anunciará antes de Navidad, que será de más de 5.000 pesos y que irá destinado a los que tengan menores ingresos. La funcionaria agregó que el anuncio oficial se concretará, probablemente, durante esta semana.

”La idea anunciarlo antes de navidad así que calculamos que esta semana será el anuncio por parte del Gobierno”, dijo Raverta en declaraciones a Radio 10.

“Es un momento importante para que los jubilados y jubiladas tengan un reconocimiento por parte del gobierno por todo el esfuerzo que hicieron. En función de eso, aquellos jubilados que tengan menos ingresos, en modo adicional tendrán un bono”, detalló la funcionaria.

”Será un bono de un poco más de cinco mil pesos. La idea es que lo tengan los jubilados que menos ingresos tienen. Serán arriba de cuatro millones y medio de jubilados los que lo recibirán”, concluyó Raverta.

La medida ya había sido confirmada por la titular de Anses la semana pasada y también por la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti.

“Requiere de cuestiones administrativas y logísticas muy importantes, pero otorgarlo fue una decisión política del presidente” Alberto Fernández, había afirmado Raverta.

Asimismo, destacó que “este bono se da en el marco de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que dejó un saldo muy positivo. Nos comprometimos a que los haberes de los jubilados y las jubiladas no perdieran contra la inflación y que pudieran ganarle siempre a la fórmula anterior y eso se cumplió de acuerdo al compromiso que asumimos, gracias al aumento del 12,11 por ciento que reciben por la Ley de Movilidad”.

En diálogo con Radio 10, la titular de la Anses también se refirióa las iniciativas para que mujeres que no contaban con todos los aportes pudieran acceder a una jubilación y la más reciente que permitió a hombres con 30 años de aportes que no alcanzaban la edad para jubilarse ni tenían empleo adherirse al beneficio.

“Eran mujeres que no podían acceder a una jubilación. Fue sumamente hermoso poder lograr que tantas mujeres se jubilaran (...) Empezamos a ver qué pasaba con los varones, había muchos varones que ya habían aportado 30 años de trabajo que no le debían nada al estado y que no podían acceder a la jubilación ya que no les daba la edad para jubilarse. Ahí con un decreto de necesidad y urgencia, se construyó una política para los hombres que tienen los 30 años de aporte pero que no les alcanza la edad, puedan jubilarse”, dijo.

“Encontramos más de 27 mil varones que cumplían con la cantidad de aportes, la mayoría despedidos en el gobierno anterior, que gracias a un DNU del presidente pudieron acceder a una jubilación anticipada”, aseguró.

Pami

Por su parte, PAMI anunció el pago de un bono festivo y un bono extraordinario para el mes de diciembre destinado a los 700.000 jubilados afiliados a la entidad. Los montos que percibirán los afiliados parten de $5.000, y se determinaran en base a las ubicaciones geográficas y al tipo de bolsón que percibe cada jubilado.

“PAMI puso en marcha esta medida desde el inicio de la emergencia sanitaria en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían a través de centros de jubilados y pensionados que durante la pandemia debieron permanecer cerrados”, señaló la titular de la entidad Luana Volnovich.