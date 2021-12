Una fotógrafa realizaba una producción y sin querer registró un OVNI en Balcarce

Una fotógrafa se trasladó hacia el cerro Paulino con el objetivo de realizar una producción fotográfica, cuando en cercanías al acceso a la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, fue sorprendida por la aparición de un objeto volador no identificado (OVNI), que pudo captar con su cámara fotográfica.

¿Cómo ocurrió la aparición del OVNI?

El hecho se registró el domingo pasado en los alrededores de la zona conocida como “El Volcán” – a la altura del km 60 de la Autovía 226. La autora de la imagen, Luciana Vismara, se movió hacia dicha zona con fines laborales, para encontrar una locación que le sirva de marco y así poder realizar una producción publicitaria una fábrica.

“Hacía 3 horas que estaba buscando locación, fotografiando y filmando. Cuando le estaba sacando la foto al Cerro Paulino me di cuenta de que estaba eso, disparé la foto y levanté la mirada, era algo negro con algo rojo en el interior, pero en una milésima de segundo se escondió entre las nubes”, aseguró Vismara, según consignó Crónica HD. Afortunadamente, la especialista logró registrar el episodio extraordinario en muchas imágenes.

No obstante, la oriunda de la localidad de Pilar contó que no es la primera vez que es testigo de un episodio extraño, ya que años atrás había vivido una situación similar cuando pescaba en el arroyo “Malacara” situado en el poblado de San Agustín, una localidad que está camino a Miramar.

“La primera vez que vi algo similar fue una tardecita cuando estaba pescando en un arroyo que está a 5 km por la ruta 55, antes de llegar a Balcarce. A raíz de esto me fijé se había salido algo en las noticias si alguien lo habría visto también y no salió nada. Lo que yo vi no lo puedo comparar con algo. Es raro”, describió sobre el suceso que presenció.

Al ser consultada sobre si conoce a otra persona que haya pasado por un hecho similar, la mujer respondió afirmativamente, y detalló que “un amigo se encontraba pescando una noche cuando se le apareció una especie de platillo con varias luces que se posó durante unos minutos sobre el curso de agua para luego desaparecer”.

Balcarce, “zona ventana” de OVNIS

Aparentemente, la región de Balcarce es un lugar conocido como una “zona ventana”, donde es común ver como este tipo de objetos voladores no identificados que se desplazan en el cielo. Hay que tener en cuenta que estadísticamente la provincia de Buenos Aires es la que más reportes se realizan desde 1947 hasta la fecha.

A principios del año 2018, una experiencia similar ocurrió sobre la ruta 55. Una mujer, entre las 20.30 y las 21.30, viajaba de La Plata con dirección a Balcarce cuando dos objetos voladores la sorprendieron repentinamente.