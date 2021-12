Lionel Messi conoce su rival en octavos de final de la Champions

En la sede con la que cuenta UEFA en Nyon, Suiza, se desarrolló (por segunda vez) el sorteo correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League. Al París Saint Germain le había tocado medirse ante Manchester United, pero como el sorteo se realizó nuevamente, el rival cambió. En esta ocasión el elenco de Lionel Messi se medirá ante Real Madrid.

Lionel Messi conoce, y muy bien, lo que es enfrentarse ante el Madrid. En sus más de 17 años defendiendo la camiseta del Barcelona, el astro argentino le convirtió 26 goles al Merengue y sumó 14 asistencias en las ediciones del derbi. La Pulga debió esperar a su tercer clásico para convertir su primer gol, en esa ocasión marcó un triplete.

Más de la mitad de los goles convertidos por el máximo goleador de la historia del derbi (15 de 26) fueron en condición de visitante, en el estadio Santiago Bernabeu, dato que ilusiona a más de un parisino de cara al encuentro correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League 2021/22.

El otro condimento extra que tendrá el encuentro entre los parisinos y los de Madrid, es el reencuentro de Sergio Ramos con sus ex compañeros. El ex capitán Merengue, que hoy se encuentra lesionado, podría enfrentar por primera vez a su ex equipo desde su salida a final de la temporada anterior.