Pedro Chaile fue reelecto como Presidente Provisional en el Concejo Deliberante

“Que seamos mayoría no significa que no sea una gestión transparente y abierta a la ciudadanía”, manifestó el viceintendente Daniello Cerezo.

Asumieron las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Tinogasta. El viceintendente, Daniello Cerezo, a cargo del cuerpo legislativo, tomó juramento a las nuevas autoridades. Pedro Chaile fue reelecto como presidente provisional del CD. El acto democrático y exclusivamente peronista, se desarrolló en las instalaciones del Punto Digital.

“Es una fiesta de la democracia, hemos asumido la responsabilidad de representar en el concejo a los vecinos, es una ratificación a la confianza que nos han dado, vamos a trabajar desde lo legislativo, con los vecinos, articulando con las instituciones y el Ejecutivo”, dijo Pedro Chaile.

En este segundo mandato y después de la experiencia que dejó las elecciones, el legislador, afirmó que “la gente pide estar cerca, el vecino quiere tener participación directa en las decisiones del ejecutivo, en todo lo que se ejecuta, tenemos que estar atento a la gestión municipal y legislativa. Desde el 2015 este ha sido el compromiso, queremos seguir ese camino. Tenemos que seguir articulando, los vecinos requieren una gestión dinámica y con resultados rápidos, hay mucho por hacer en beneficio de la gente”.

Por su parte, el vice intendente, Daniello Cerezo, resaltó la figura del concejal saliente por la zona sur, Máximo Moreno, “es una persona excelente que trabajó siempre por la comunidad, ha culminado su ciclo con una gran labor”.

Cerezo, dijo que el oficialismo es mayoría, “por una decisión de la gente”.

“Si hoy somos mayoría es porque así lo manifestaron los vecinos en las elecciones y en las urnas. Las puertas del Concejo y del Municipio están abiertas para todos y para cualquier ciudadano. Que seamos mayoría no significa que no sea una gestión transparente y abierta a la ciudadanía. Nosotros nos enfocamos en trabajar, tenemos un proyecto responsable, en la primera gestión del intendente Nóblega hemos inaugurado obras históricas, había distritos que en 20 años no tenían obras; se pudo manejar la pandemia que fue muy difícil y complicado pero podemos destacar el trabajo del COE”.

Por ultimo Cerezo comentó que este jueves se realizará la audiencia pública para tratar el presupuesto y que el próximo jueves 16 de diciembre se hará la lectura del mismo.