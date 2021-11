Salud recomienda que los peregrinos tengan esquema completo de vacunación

La Procesión de la Virgen del Valle se hará con la presencia de creyentes después de dos años, este miércoles 8 de diciembre con epicentro en las generosas dimensiones del Parque Adán Quiroga. Se esperan miles de devotos de la Virgen, y desde el ministerio de Salud planifican un operativo especial para controlar posibles variaciones en las estadísticas del coronavirus, que hasta acá presenta una meseta de casos, informándose ayer alrededor de 10 casos por día en la última semana epidemiológica.

El secretario de Medicina Preventiva, doctor Alejandro Severini adelantó algunos lineamientos en la conferencia de la mañana de hoy, en la que estuvo junto a la ministra Claudia Palladino y la epidemióloga Silvia Bustos.

“Trabajamos con las diócesis de las distintas provincias para que recomienden que los que vengan sean los que tienen dos dosis de la vacuna, que no concurran aquellas personas que tengan problemas inmunológicos o sean mayores de 70 años, los niños que no estén vacunados, es importante, y vamos a tener puestos de control en los ingresos del Valle Central, por las rutas que habitualmente la gente utiliza, y otras que no son tan habituales, para tener un control desde el punto de vista sanitario”.

Dijo que “se va a tratar de que toda la gente que llegue sea mínimamente controlada en sus síntomas, ver si tienen el doble esquema de vacuna y ofrecer el testeo en aquellos que veamos que no tienen el doble esquema o que tienen algún síntoma o que quieran testearse”.

Además, adelantó que habrá puestos de testeos en el parque Adán Quiroga y la Gruta, y que se proveerá de barbijos quirúrgicos a quienes no lo posean durante la ceremonia de la Procesión.