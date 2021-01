Murió el productor estadounidense Phil Spector

Spector fue declarado muerto el sábado y su “causa oficial de muerte será determinada por el médico forense”, según un comunicado del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

El portal de farándula TMZ dijo que el productor falleció por complicaciones de la covid-19, que contrajo en prisión. Fue diagnosticado hace cuatro semanas y murió en el hospital a donde había sido trasladado por problemas respiratorios tras una aparente mejoría de salud.

Spector, uno de los productores más aclamados de la música moderna y creador del “muro de sonido”, desde 2009 cumplía condena en una prisión de California por el asesinato de la actriz Lana Clarkson.

El excéntrico productor labró su fama en la industria discográfica detrás de las carreras de Tina Turner, The Beatles y los Righteous Brothers y creó una técnica llamada “muro de sonido”, con una orquestación y apoyo de bajos exuberante y densa, que fue clave en las grabaciones de rock.

Trabajó al final de The Beatles (fue responsable de la grabación del álbum Let it Be), los primeros discos de John Lennon en solitario (como Imagine) y sobre todo The Ronettes, para quien compuso canciones tan conocidas como Be my baby.

Fue el inventor del llamado 'muro de sonido' (Wall of sound), una técnica que consistía en superponer varias pistas de instrumentos para dar más densidad a las grabaciones. Pese a la potencia que imprimía a todos los temas, esa técnica fue muy criticada después por músicos como Paul MacCartney, porque restaba naturalidad a la música y sobre todo sacrificaba todos los matices instrumentales y vocales.

Pero su vida estuvo marcada por su condena (tras varios juicios) por homicidio en segundo grado tras la muerte, el 3 de febrero de 2003, de la actriz Lana Clarkson, hallada en la casa de Spector con un disparo de bala en la boca. Spector cumplía condena en una prisión californiana.