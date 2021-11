Manu Ginobili: “Invertir en el deporte en la Argentina no es redituable”

El legendario jugador y emprendedor Emanuel “Manu” Ginobili no cree que sea una buena idea invertir capitales en el deporte nacional

En una entrevista Emanuel Ginobilli, la figura más representativa del básquet nacional, dijo que no cree que invertir en deportes en Argentina sea conveniente desde el punto de vista económico.

Esas fueron sus palabras tras ser consultado sobre la posibilidad de en un futuro formar parte de un proyecto deportivo en el país en calidad de inversor. “El deporte acá no es redituable -comentó el astro argentino- si hiciese algo así acá sería a modo de hobby y para dedicarle mucho tiempo, y hoy no quiero estar 100% con nada”.

“El día que quiera hacerlo, creo que Argentina sería una buena opción porque en caso de errarle, sería el lugar más barato para hacer la experiencia”. “Pero si estamos hablando de inversiones, sí, creo que sería mejor en la NBA o en la NLS”, subrayó en un evento en Córdoba en el que se anunció un rebranding que está haciendo la firma Renault.

En definitiva, donde ve mayores posibilidades es en el deporte americano, ya que “es el que año a año genera ganancias”. Sin embargo, volvió a mencionar que no descarta la posibilidad de invertir en el deporte nacional, pero no tanto por el beneficio económico sino como forma de ganar experiencia para el futuro.

Pero no todo es color negro en la Argentina para el ex-basquetbolista, su nueva pasión es la tecnología y así lo demuestra con el estrecho vínculo que mantiene en calidad de inversor con Ualá y con Newtopia VC -fondo de inversión para startups fundado por ex-funcionarios del gobierno de Mauricio Macri y el cofundador del flamante unicornio Mural.

“Mi interés por la tecnología nace como consumidor, porque siempre me atraparon las nuevas tecnologías, internet 2.0, ahora la 3.0, me gusta aprender y es algo que siempre consumí mucho, no sólo a modo de ‘gadget’ sino también leer sobre las nuevas locuras de Elon Musk o Bezos con sus proyectos espaciales”, comentó Ginobilli.

Manu Ginobilli agradece tener tiempo para ocuparse de esta faceta de su vida a la cual no pudo dedicarle tiempo en el pasado a causa de la profesión que lo catapultó a la fama mundial. “Desde que me retiré comencé a explorar un poquito más, a contactar cierta gente que me asesorara y conectara con personas que me pudieran beneficiar, y así comencé a invertir en algunas empresas”.

“Yo creo que Newtopia marca una idea que me gusta, de lo que quiero, me gusta escucharlos, hay mucho talento en ese equipo”, remarcó quien supo brillar en los San Antonio Spurs. Además de tener un gusto personal por las nuevas tecnologías, Ginobilli cree que algunas de ellas van a cambiarnos la vida, por lo que participar desde adentro lo encuentra especialmente valioso.

“Además diversifico mi capital, aprendo y al mismo tiempo ayudo a chicos que recién están arrancando”, dijo Ginobilli en referencia a su rol como inversionista en Newtopia. Según sus palabras, este fue un factor clave para ingresar a este grupo, aunque no descarta invertir en empresas ya consolidadas como el caso de Ualá.

Cabe recordar que Manu se sumó como inversor a Ualá, la fintech argentina que brinda servicios financieros a América Latina y que recientemente se transformó en la décima compañía del país en transformarse en “unicornio”, denominación que reciben las tecnológicas cuyo valor de mercado supera los USD 1.000 millones.

“Sigo de cerca el crecimiento de Ualá y me entusiasma sumarme como inversor a una empresa que apuesta por la inclusión financiera en Argentina y ahora también en México. Comparto la misión y el compromiso, convencido de que podré aportar valor para seguir trabajando por la inclusión y la educación financiera”, señaló Ginobili en aquel momento.

Según informó Ualá, el deportista es un “amante de las nuevas tecnologías” que posee “un interés particular por sumarse a emprendimientos innovadores de alto impacto. En ese sentido, el crecimiento exponencial de Ualá sumado a su propósito de ampliar el acceso a los servicios financieros han llamado su atención”.

infobae