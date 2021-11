"Emocionalmente brillante": Así es '30', el nuevo álbum de Adele

"30" es el cuarto álbum de estudio de la británica, cuyas exitosas baladas sobre rupturas, arrepentimientos y nostalgia la han convertido en una de las cantautoras más exitosas de todos los tiempos.

En sus reseñas, los críticos elogiaron la honestidad de Adele en el álbum, descrito como "sensible" y donde la habitualmente reservada cantante se abre con conmovedoras notas de voz grabadas con su hijo Angelo, de 9 años.

"Nunca ha sonado más feroz que en '30', más viva con sus propios sentimientos, más virtuosa para plasmarlos en canciones en la clave de su propia maldita vida", dijo Rob Sheffield en su reseña de cinco estrellas para Rolling Stone, agregando que es el mejor disco de Adele hasta la fecha.

"30" sigue a "25" y, al igual que sus álbumes anteriores, lleva el nombre de un hito en la vida de la intérprete de "Someone like you" y "Hello". Adele anunció su separación de su esposo Simon Konecki en 2019.

Si bien no todos los críticos fueron tan generosos en sus comentarios, dieron la bienvenida a las variadas apuestas de la artista de 33 años, cuyos títulos de canciones en el álbum incluyen "I drink wine" y "All night parking".

"Este devastador nivel de honestidad significa que, a pesar de sus momentos más experimentales, '30' todavía termina sintiéndose como la marca registrada de Adele, a su manera, la mayor parte del tiempo", escribió El Hunt en el sitio web de música NME.

"Y después de las justas acusaciones de que actuó de forma musicalmente segura en el pasado, es refrescante ver al titán del pop pisando un territorio más valiente, aunque la tasa de éxitos no sea del 100%", agregó.

Adele hizo su regreso musical el mes pasado con el lanzamiento de la balada para piano "Easy on me" y encabezó con rapidez las listas de éxitos de todo el mundo.