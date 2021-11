Fernández hizo un intento por frenar la ola liberal y Javier Milei salió al cruce

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó como orador en el acto realizado en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia y cargó con dureza contra el recientemente electo diputado nacional, Javier Milei. Posteriormente, el referente libertario le respondió a través de su cuenta de Twitter y generó un fuerte cruce.

"He pedido, en este tiempo que se inicia, algunas políticas básicas para que podamos construirlas entre todos y también con los que no piensan como nosotros. Si (Mauricio) Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. Si (Javier) Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. No tenemos nada que hablar con ellos. Que se queden ahí", manifestó el mandatario nacional frente a su militancia.

La respuesta de Javier Milei

El economista libertario no tardó en replicar la mención de Fernández y expresó a través de su cuenta de Twitter: "Alberto Fernández, además de que hacés gala de ignorar que es ser liberal, te cuento que no participo de diálogos entre miembros de la casta, que solo sirven para cagar a la gente. Vos y Máximo estarán más cómodos pactando con Larreta, Vidal y los radicales. Ya lo han hecho antes".