"No me parece bien que el intendente crea que los tinogasteños solo necesitamos canchas y plazas"

El ex candidato a concejal por JxC, Agustín Carrera, dijo que un 30% del padrón habilitado a votar no lo hizo y que solo el 28% aprobó este proyecto y su continuidad

Agustín Carrera quien participo en estas ultimas elecciones como candidato a concejal por el circuito centro representando a Juntos por el Cambio agradeció a todos aquellos que han depositado su voto de confianza y que creyeron en el proyecto de JxC y a la juventud radical por acompañar.

Carrera consideró que 2070 electores creyeron en este proyecto nuevo. En este sentido remarco que 710 votantes no los convenció ningún candidato optando por un voto en blanco y más de un 30% del padrón habilitado a votar no lo hizo, solo el 28% del padrón habilitado a votar aprobó este proyecto y su continuidad.

"Quedó demostrado que un aparato estatal y millones de pesos usados no son tan fuerte cuando hay ganas, ideas y convicciones. Ellos confiaban arrasar las urnas, pero no fue así. La sociedad está despertando, hay que seguir trabajando, caminando y demostrando que no somos solo palabras y somos una realidad", dijo Carrera.

El joven político denunció que hubo apriete a los becados y cuestionó la campaña de la dádiva del oficialismo. Habló del precario salario municipal, del enriquecimiento de funcionarios y del empobrecimiento del pueblo, de las dádivas, de jugar con las necesidades de los más vulnerables, del mal servicio de energía eléctrica y sistema de salud, de la falta de mantenimiento de calles, de no pavimentar barrios, de la falta de agua potable e inversión, de la falta de oportunidades de los jóvenes, de ver a los jóvenes irse de Tinogasta, de los acomodos políticos, pero lo más grave es estar a favor de la no representación de la minoría, de no controlar al ejecutivo y la falta de transparencia en los actos de gobierno.

"No me parece bien que el actual Intendente crea que los Tinogasteños solo necesitamos canchas y plazas, saque a sus funcionarios a caminar, a ver la realidad, que todos sabemos qué dinero hay y mas cuando se acercan las elecciones", disparo Carrera.

El dirigente dijo que sueña con una Tinogasta mejor; "Voy en busca de cumplir ese sueño. Esto recién comienza, es el primer paso. Por eso los insto a que sigamos soñando juntos, que sigamos creyendo, porque sabemos que el cambio llegará a Tinogasta", concluyó.