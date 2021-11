La decisión de Cristina para evitar la foto de la derrota

La vicepresidenta indicó que le recomendaron hacer reposo, por lo cual no asistirá al búnker del Frente de Todos.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anunció a través de su cuenta de Twitter que no asistirá al búnker del Frente de Todos, dado que sus médicos le indicaron hacer reposo luego de haberse sometido a una delicada operación.

La conductora del Senado de la Nación sabe que hay grandes chances de sufrir una nueva derrota contundente, lo cual incluso le haría perder el poder en el Congreso. Los resultados en La Pampa y Chubut serían desfavorables para el Gobierno, que perdería el quórum propio.

"Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas", expresó Cristina.

Se esperaba la presencia de CFK en el búnker luego de haber participado del acto de cierre de campaña del FdT en Merlo. Sin embargo, fue justamente su participación lo que la hizo recaer en su proceso post operatorio.

Sin embargo, hay quienes aseguran que la decisión de Cristina tiene que ver con evitar una nueva foto que la muestre derrotada junto a su compañero de Gobierno, Alberto Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner fue sometida el pasado 4 de noviembre a una "histerectomía ampliada por vía laparascópica", en la que se le detectó un "pólipo uterino" de "características benignas", según informó en esa oportunidad el parte médico del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada 48 horas.