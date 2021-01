En la marcha por Milagro Sala tiraron bolsas de basura a los Tribunales

Agrupaciones sociales y políticas cercanas al kirchnerismo realizaron este sábado una movilización a la sede de la Corte Suprema de Justicia para reclamar la libertad de Milagro Sala, a cinco años de su detención.

La concentración comenzó al mediodía, cuando agrupaciones como la Tupac Amaru y La Cámpora, entre otras, comenzaron a acercarse a la Avenida 9 de Julio desde distintas vías de acceso, para marchar desde Alsina hasta el Palacio de Tribunales ubicado en la calle Talcahuano.

Durante el trayecto, los manifestantes que participaron de la marcha pasaron por la zona de los tribunales y arrojaron por encima del vallado que rodea al edificio una enorme cantidad de bolsas de basura. Lo hicieron bajo una consignada replicada a través de las redes sociales: “La Corte, basurero de la democracia”.

Entre los convocantes a la movilización estuvo el secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, además de dirigentes políticos y de agrupaciones de derechos humanos que reclaman la libertad de Sala.

El pasado viernes, la dirigente brindó una entrevista en la que afirmó: “El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros”.

“No puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos. Me detuvieron sin orden judicial. No tenemos condena firme. Tenemos que estar en libertad, queremos que alguien haga respetar la constitución de Jujuy”, sostuvo Sala.

Días atrás, funcionarios, dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo reclamaron la excarcelación de Sala con una carta abierta en la que afirmaron que la líder de la Tupac Amaru es víctima de una “persecución política, judicial y mediática”.

Bajo el título “Por una democracia sin presas y presos políticos”, la carta señala como “autores políticos, intelectuales y judiciales” de la situación de Sala al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

La misiva fue firmada por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y el líder de la CTEP y el Frente Patria Grande, Juan Grabois, entre otros.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de “instigación de daños agravados”, durante un “escrache” contra Morales.

En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo tras argumentar que existía riesgo de “obstaculización” del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el dictamen de la CIDH sobre el arresto domiciliario.

Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la sentencia contra la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de “fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos” destinados a la construcción de viviendas.