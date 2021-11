"La Chancha" Frías: "Morales me pidió que no lo involucrara"

Domingo Sebastián "La Chancha" Frías fue indagado ayer a la tarde en el Juzgado Federal bajo el mismo delito por el que indagaron a Morales en la mañana. En la declaración respondió algunas preguntas y habló del abogado.

"En primer lugar quiero dejar en claro que nunca he sido traficante, nunca he vendido droga, estuve preso por robo, he robado, pero nunca estuve asociado con ninguna banda. No tengo relación de narcotráfico de nada. El vínculo de las personas que me nombraron, en realidad no conozco a ninguno, al único es a Rearte que estuvo preso también. A mi hermano obviamente lo conozco. Al Dr. Juan Pablo Morales si lo conozco, el me fue a ver el día sábado, yo le explique que ya estaba con el Dr. Velez, que no necesitaba de sus servicios. En esa oportunidad el Dr. Morales me hizo pedir, me sacaron del pabellón, allí le explique que ya tenía como abogado al Dr. Vélez y él me pidió que no lo involucrara, pero no tengo idea sobre qué recaía ese hecho que no lo implicara", puntualizó.

Asimismo, dijo que ampliará la declaración una vez que vea bien las conversaciones (las grabaciones).

En tanto, ante una pregunta del fiscal Federal sobre si tiene conocimiento de la relación que existe entre el imputado Rearte y Juan Pablo Morales, dijo "sé que es abogado de Rearte, el me decía que su abogado era bueno". Y señaló que conoce a Rearte de hace mucho tiempo porque estuvieron implicados en una causa de robo.

Finalmente, pidió agregar que "con anterioridad al día sábado que lo fue a ver el Dr. Morales, yo cuando estaba en la Comisaría Seccional Sexta el día lunes anterior, él fue a verme y le firmé el poder para representarme. A la noche de ese día cae el Dr. Vélez a ver otro interno que estaba en la comisaría y de ahí hablo con el Dr. Vélez y le explico que le había firmado el poder al Dr. Morales, y yo le dije que quería que me defiende él, o sea Vélez, y él me dice que al otro día iba a venir con el poder para que sea Vélez mi abogado. El día que le firmé el poder a Vélez, se entera en el momento el Dr. Morales porque estaba en el lugar”.

