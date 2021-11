Imputaron por narcotráfico al ex camarista Juan Pablo Morales

La Justicia Federal imputó al abogado y excamarista Juan Pablo Morales en una causa por narcotráfico junto a otros individuos con frondosos antecedentes, entre ellos Pablo Sebastián “La Chancha” Frías. En la indagatoria realizada ayer a la mañana,

Morales negó rotundamente la acusación en su contra y en contrapartida acusó al fiscal Federal Santos Reynoso de mantener una sociedad con un estudio jurídico. En paralelo, Morales denunció penalmente a Reynoso por “amenazas” que recibió al término del procedimiento de indagatoria, de las que hubo testigos.

Morales renunció junto a Raúl Da Prá como miembro de la Cámara de Apelaciones en octubre del año pasado, tras la difusión de un video editado en el que ambos aparecían cobrando una coima que sirvió de base para la habilitación de un jury.

El escándalo que lo coloca otra vez en el centro de la polémica se conoció a media mañana cuando se hizo presente en el Juzgado Federal acompañado de su abogado, Luciano Rojas, para declarar en indagatoria imputado por el delito de "comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en Forma Organizada, en calidad de partícipe primario".

Tras conocer la imputación en su contra y las pruebas con las que cuenta la justicia, entre ellas un sumario de prevención labrado por la Unidad de Procedimientos Judicial dependiente de la Agrupación VIII de Gendarmería Nacional, el cual cuenta con constancias investigativas, fotografías, informes de base de datos, intervenciones telefónicas y sus respectivos informes de desgrabaciones, procedimientos, allanamientos, seguimientos, croquis, prueba narcotest y secuestro obrante en la presente causa, Morales decidió declarar.

“Niego terminantemente la acusación que se me formula, niego haber tenido participación alguna, ni siquiera por ventura de tamaña acusación. Niego en absoluto haber tenido cualquier autoría, participación, colaboración o algo que se asemeje en este legajo, niego haber intervenido en una comercialización de estupefacientes, de hecho porque defiendo a muchas cosas, como aquí al imputado Rearte. Niego en absoluto el contenido de las supuestas escuchas leídas tengan algo que ver en tamaña acusación. Lo único que se me viene a la cabeza es la sociedad entre el Sr. Fiscal Federal Santos Reynoso y el abogado Jorge Rafael Bracamonte lo cual es harto conocido, desde ya pido la nulidad de las escuchas por violar el secreto profesional en su caso, y hago presente que formulare denuncia penal contra el supuesto abogado Santos Reynoso. Me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, ofreceré testimonio de personas que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Todo esto es un verdadero circo de la cual el Sr. Fiscal en una absoluta irracionalidad, falta de manejo de evidencia de cargo, lo cual a todas luces demuestra, la ineficacia y el daño inconmensurable a mi persona que está ocasionando. No voy a parar hasta las últimas consecuencias porque esta sociedad se tiene que acabar. Si alguna vez he hablado con algún cliente es por cuestiones atinentes a causas de ellos, en ningún momento se me ocurre ni se me ocurriría hablar respecto de la acusación porque no forma parte de mi estilo de vida y porque se de mis responsabilidades. Considero esto Sr Juez, por último, de una gravedad institucional y un atropello al derecho de manera inconmensurable y es mi deseo no contestar preguntas en esta oportunidad”, declaró Morales.

A su turno, el fiscal Federal pidió la palabra y solicitó que se extraigan las "copias pertinentes y sean remitidas al agente fiscal correspondiente a los fines de que inicie investigación con respecto a la supuesta sociedad de este Magistrado con el abogado Jorge Bracamonte. Asimismo, se ordene que el imputado ofrezca a este Juzgado toda la prueba que dice tener con respecto a este hecho de tamaña gravedad".

Finalmente, Morales volvió a solicitar hablar y agregó que "una vez más pone de manifiesto el Ministerio Público el absoluto desconocimiento del derecho lo cual a todas luces sea catapultado el Poder Judicial, porque jamás un magistrado puede ordenar a un imputado que ofrezca prueba. Me eximo de mayores consideraciones al respecto", cuestionó.

Finalizado el acto procesal Morales no quedó detenido. Ayer por la tarde declararon los hermanos Frías.

El Ancasti