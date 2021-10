Fan de Coca-Cola junta 11.308 latas diferentes para récord Guinness

Gary Feng fue nombrado poseedor del récord mundial Guinness por la colección más grande de latas de refrescos (de la misma marca) cuando su colección fue verificada como más extensa que la del anterior poseedor del récord, el italiano Davide Andreani, cuya colección incluye 10.558 Coca-Cola latas diferentes.

La colección de Feng incluye una lata de 1955 que fue una de las primeras producidas por la compañía, así como latas conmemorativas de varias décadas de Juegos Olímpicos, incluida una lata ultra rara, diseñada para los Juegos Olímpicos de Chicago de 2016, que nunca tuvo lugar debido a que Río de Janeiro ganó la licitación para celebrar el evento.

La colección también incluye latas especialmente diseñadas para beber en gravedad cero para la misión del transbordador espacial Challenger de 1985, y una expedición de 1991 a la estación espacial rusa Mir.

"La versión rusa es en realidad más rara. Creo que muchos, muchos coleccionistas de latas sueñan con tener esta pieza en su colección!, dijo Feng a Guinness.

Feng dijo que todavía no posee la lata de Coca-Cola de sus sueños, ya que todavía no existe: "Me encantaría tener una lata con mi foto. Sería genial en mi colección", bromeó el coleccionista.