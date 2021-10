Imperdible batería de novedades que Netflix prepara para noviembre

Ya hicimos un repaso por todas las películas que Netflix sumará a su catálogo durante noviembre. Ahora llegó el momento de enterarse de otro tipo de producciones que también se podrán disfrutar a través de la plataforma líder de streaming próximamente.

Hablamos de series, tanto estrenos como nuevas temporadas de algunas de las que ya forman parte de la N roja. También documentales, animación japonesa y producciones infantiles para disfrutar en familia.

Recordemos que los catálogos de Netflix no son idénticos en todos los países, por los que puede haber algunas diferencias de títulos y fechas. Pero a grandes rasgos, estas son las novedades que se sumarán en noviembre en buena parte de Hispanoamérica y España.

Aquí está la lista para ir agendando en la que destacan nuevas entregas de Narcos: México, Big Mouth y La reina del Flow.

5 de noviembre

-Big Mouth - Temporada 5: Esta divertida serie animada sigue creciendo con historias desopilantes.

-Narcos: México - Temporada 3: Los jefes narcos continúan en su inescrupulosa lucha por el poder.

-El asesino improbable - Miniserie.

-Club Estambul. Tira basada en una historia real.

6 de noviembre

-Arcane

9 de noviembre

-Swap Shop. Coleccionistas de autos, cómics, estatuas de payasos y muchas cosas más.

10 de noviembre

-Gentefied - Temporada 2

15 de noviembre

-Mentiras

17 de noviembre

-La reina del Flow - Temporada 2. Esta divertida y adictiva serie regresa con la historia de Yeimy.

-Cortar por la línea de puntos

-Keeping Up with the Kardashians - Temporada 7 y 8

19 de noviembre

-Rumbo al infierno

-Un reflejo de ti

-Blown Away

-Cowboy Bebop: El legendario anime podrá disfrutarse en la N roja.

23 de noviembre

-Amos del Universo: Revelación - Parte 2. Secuela de la renovada apuesta de Netflix por este clásico de los '80 denominado He-Man.

24 de noviembre

-Una historia real.

-Selling Sunset - Temporada 4.

25 de noviembre

F is for family - Temporada 5

Documentales y especiales

2 de noviembre

Campo confidencial

5 de noviembre

-Una película de policías

17 de noviembre

-Rey Tigre: La historia de Doc Antle

18 de noviembre

-Carlos Ballarta: falso profeta

19 de noviembre

-La mente, en pocas palabras: Temporada 2

22 de noviembre

-Duda razonable: historia de dos secuestros

24 de noviembre

-Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley

Niños y familia

2 de noviembre

-Ridley Jones - Temporada 2

16 de noviembre

-Storyboyts: Laugh, Learn, Sing collection

-Johnny Test y el pastel de carne perfecto

-Trolls

18 de noviembre

-Perros en el espacio

23 de noviembre

-El banquete festivo de Waffles y Mochi

Anime

15 de noviembre

-Kuroko no Basket: Último juego

25 de noviembre

-Super Crooks: Johnny Bolt recluta a un variado grupo de supervillanos para un último golpe que tiene como objetivo a un despiadado jefe criminal. ¿Qué podría salir mal?