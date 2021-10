Presentan "Maya y los tres", una serie animada sobre una princesa guerrera y mesoamericana

"Maya y los tres", serie animada para toda la familia que sigue las aventuras de una princesa guerrera y mesoamericana en su búsqueda por salvarse a ella, a su familia y a su mundo frente a una amenaza de los dioses del inframundo, llega este viernes a Netflix en sintonía con un público juvenil que "está mucho más iluminado y juzga a sus héroes por sus hechos y no por su género".

Así describió el escenario en el que desembarca la producción el realizador mexicano Jorge R. Gutiérrez, creador de esta propuesta, que no solo se inscribe en una época signada por las demandas de igualdad por parte de las mujeres y las diversidades en las industrias culturales, sino por la apuesta de las plataformas de streaming "por talentos locales que cuenten sus propias historias, pero para todo el planeta".

"Es un momento mágico para los creadores, cuando trabajé en Hollywood notaba que la idea era que siempre el contenido funcionara ahí, y si funcionaba afuera era un bonus. Ahora todo está cambiando", consideró quien tuvo su paso por Nickelodeon con la exitosa serie infantil "El Tigre: las aventuras de Manny Rivera" (2007-2008).

Más tarde, en 2014, Gutiérrez dio otro salto en el rubro con la dirección de "El libro de la vida", la película inspirada en el Día de los Muertos que contó con el reconocido cineasta Guillermo del Toro como productor y una banda sonora a cargo del compositor argentino Gustavo Santaolalla, quien también es parte del equipo de "Maya y los tres".

Esos hitos en su carrera y el hallazgo de un contexto que más que nunca le da la bienvenida a relatos protagonizados por personajes femeninos de armas tomar -como en el reciente filme de Disney "Raya y el último dragón" (2021)- y a narrativas regionales se unieron para darle una oportunidad a esta nueva serie, nacida de la imaginación de Gutiérrez y de su esposa, la también animadora Sandra Equihua.

Es que Maya, la heroína de esta ocasión, es una adolescente heredera al trono de Teca, uno de los cuatro fantásticos reinos que gobiernan una tierra repleta de magia, que al cumplir 15 años enfrenta la sorpresiva aparición de los dioses del inframundo, quienes la reclaman para sí como pago por los presuntos crímenes cometidos por su familia.

Con una personalidad desafiante, juguetona y valiente, la joven se embarca en una misión con tintes proféticos y atravesada por un colorido abanico de elementos mitológicos de la Mesoamérica precolombina, en la que deberá encontrar a tres guerreros legendarios que la ayuden a derrotar a las oscuras deidades y así salvar a la humanidad de su propia destrucción.

Dividida en nueve episodios de cerca de media hora cada uno, esta historia que sabe balancear la osadía y el humor presenta además un elenco de voces colmado de figuras de alcance internacional, como Zoe Saldaña, Gael García Bernal, Diego Luna, Rita Moreno, Alfred Molina, Stephanie Beatriz, Danny Trejo y Queen Latifah, entre otros.

En vísperas de su llegada a Netflix, Gutiérrez conversó con esta agencia sobre el desarrollo de "Maya y los tres" y su presencia en un mercado de streaming que se muestra cada vez más diverso y flexible.

-¿Cómo tomó forma este proyecto? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones?

-Cuando era niño veía todas las películas de princesas, y pensaba mucho en cuándo iba a salir una princesa mexicana, pero no una durmiente o que la fueran a rescatar. En esa época también fui a conocer el museo de antropología en México, y quedé fascinado con todas las culturas antiguas. Y cuando ya era más grande y noté que todos los protagonistas de mis trabajos eran hombres, me di cuenta de que era el momento de cambiar. El mundo está cambiando, me di cuenta de que estoy rodeado de guerreras en mi vida, mi madre, mi hermana y sobre todo mi esposa, así que decidí hacer esta serie inspirada en ella. Nos conocimos cuando éramos adolescentes y ella era una niña rebelde, que quería ser artista. De ahí salió la inspiración para todo esto, ella era una "rebelde sin causa" y, en la serie, Maya encuentra su causa.

-Últimamente se están viendo cada vez más princesas guerreras en cine y en televisión. ¿Cuál es tu mirada sobre el momento que está atravesando esa representación en el audiovisual?

-Es un momento súper importante, creo que ahora los niños y niñas son muchísimo más abiertos, están mucho más iluminados y juzgan a los héroes por sus hechos y no por su género. Hace un tiempo nos tocó enseñar algunos episodios de la serie en Estados Unidos y algo que me afectó mucho fueron dos chiquillos americanos que se acercaron y dijeron que de grandes querían ser como Maya. Fue increíble.

-¿Qué expectativas tenés de cara al estreno de la serie?

-¡Fueron tres años de trabajo! Imaginate que a esta altura mi esposa y yo vemos a Maya como nuestra hija, una hija que está saliendo de la casa y se va al mundo. Esperamos que ese mundo la reciba bien, que la hayamos ayudado a que se formara y que sea una buena persona, que haga las cosas bien. Estamos muy emocionados y nerviosos por cómo la van a recibir, pero si sale todo bien, creo que va a conectar con el corazoncito de todo el planeta.