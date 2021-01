A 3 años de la muerte de Dolores O'Riordan, líder de The Cranberries

Comenzamos el 2018 con una triste noticia. Hace tres años nos dejó Dolores O'Riordan, una de las grandes voces de la música irlandesa, que nos regaló algunas de las canciones más especiales con su banda, The Cranberries. Fue una de las mujeres más importantes de su generación, que supo erigirse e un mundo masculino, dejándonos algunas de las canciones más representativas de toda una época y usando su voz como protesta.

Desde esta gran pérdida, los que fueran compañeros de su banda nunca han dejado de recordarla. Sacaron un último disco, In the end, con el que quisieron homenajearla y cerrar un ciclo: no veían sentido continuar con su carrera musical sin su vocalista. Lo que sí siguen usando son las redes sociales para recordar a la que fue su compañera y amiga, y no pierden oportunidad para recordar lo unidos que estaban a ella en fechas señaladas como en el cumpleaños de la vocalista o en los tristes aniversarios de su muerte.

Por eso, este 15 de enero, cuando se cumplen tres años de su muerte, Fergal Lawler y Noel y Mike Hogan han usado las redes sociales de la banda para dejar un bonito mensaje recordando a su compañera. Esto se puede leer en el Twitter e Instagram oficiales de The Cranberries: "Cuesta creer que hayan pasado tres años desde que Dolores falleció. Ella está siempre en nuestros pensamientos y corazones. Tantos años de buenos recuerdos. Dondequiera que estés D, esperamos que estés trayendo alegría con su voz única. Ferg, Mike y Noel".

Dolores O'Riordan falleció en un hotel de Londres en 2018. La causa de la muerte de la cantante, que se confirmó días después, se debió a ahogamiento como consecuencia del consumo excesivo de alcohol. Desde ese momento, las condolencias por parte del mundo de la cultura y la música no dejaron de llegar, así como los mensajes de pésame y agradecimiento de miles de fans alrededor del mundo.

En los años noventa, la voz de la vocalista alcanzó una enorme popularidad al ser la excepción que se movía en el rock alternativo, eminentemente masculino. O'Riordan se perfiló aquí como una vocalista muy capaz, conduciendo su voz en algunos momentos con dulzura y, en otros, con un estilo más desgarrado, sobre todo al final de cada verso, como buena cantante irlandesa que era.