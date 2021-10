Lautaro Teruel fue condenado hoy a 12 años de prisión por dos casos de violación

Lautaro Teruel, hijo de uno de los integrantes del grupo Los Nocheros, fue condenado a 12 años de prisión por dos violaciones, una de ellas cometida contra una menor de 10 años. En tanto, los otros dos acusados Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán quedaron absueltos.

El abogado de Teruel Juan Casabella Dávalos consideró que la “pena es excesiva” y que apelará la misma a Casación. “La resolución atempera los pedidos de la querella, pero de acuerdo a los planteos que hicimos es excesiva y vamos a pedir la revisión”, consideró el letrado.

Por los abusos sexuales, la fiscalía había pedido la pena de 17 años de prisión para el hijo de uno de Los Nocheros y ocho años de prisión para los coimputados en uno de los expedientes, Silvio Rodríguez y Gonzalo Farfán.

Teruel fue juzgado por dos causas: una de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima” continuado por “corrupción de menores” por abusar a una joven de 13 años, y otra por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán. Las querellas, en tanto, habían pedido 15 años de prisión para Teruel y 10 para Rodríguez y Farfán.

La fiscalía sostuvo que “Teruel fue consciente de que la víctima estaba ebria para accederla mientras estaba con el coimputado Rodríguez”, y que “tanto Rodríguez como Farfán omitieron dolosamente impedir que Teruel accediera a la víctima”.

Qué dijo Lautaro Teruel antes de la sentencia

Lautaro Teruel pidió disculpas a una de sus víctimas y a su propia familia al hacer uso de la última palabra en el juicio que se enfrenta en Salta por dos casos de violación, aunque insistió que en uno de los hechos “jamás tuvo la intención” de abusar de una de las denunciantes.

El hijo de Mario Teruel, reconocido folclorista que forma parte de Los Nocheros, le dedicó un párrafo especial a su familia: “Ojalá pueda volver a verlos para abrazarlos”.

“Simplemente (quiero) pedir disculpas a todos los involucrados. Decirles que sea cual sea el resultado de esto, voy a seguir trabajando para reparar lo que haya que reparar y empezar a vivir de nuevo”, dijo Lautaro, para quien la fiscalía pidió la pena de 17 años de prisión.

Semanas atrás, Mario Teruel se había referido a la situación de su hijo Lautaro: “He sentido cosas muy feas por mi hijo. Con el tiempo comencé a perdonarlo”.

La postura del cantante de los Nocheros Mario Teruel por el doble abuso sexual de su hijo

Mario Teruel, integrante del grupo musical Los Nocheros, habló en El Corresponsal sobre las causas judiciales por presunto abuso sexual en las que está imputado su hijo Lautaro, y afirmó: “He sentido cosas muy feas por mi hijo, aunque con el tiempo aprendí a perdonarlo”.

El músico agregó que “este es un momento tremendo, no es para nada lindo hablar de esto. Antes de que todo reventara en los medios, mi hijo me contó que había toqueteado a una nena. Él primero me dijo que solo había un caso, pero después me reconoció que hubo una toqueteada más a otra nena. Lautaro me contó que esas dos causas ocurrieron en la misma época, cuando él tenía 16 años”.