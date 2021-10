Las obras del nuevo hospital de Fiambalá tienen un avance del 60%

Las obras del nuevo hospital que se está construyendo en el municipio de Fiambalá tienen una avance del 60%. Solo resta que realicen los trabajos de instalaciones de electricidad, agua, carpintería, cielorrasos y mampostería de durlock. En la comuna apuntan a que el nosocomio esté listo para dentro de cinco meses. En total, el centro de salud tiene una dimensión de 1600 metros cuadrados.

En su interior, el nuevo hospital contará con una sala para pacientes ambulatorios, consultorios especializados, laboratorio, farmacia, urgencias, internación, quirófano, entre otras. Desde la Municipalidad señalaron que esta obra era una demanda por parte de la comunidad. También consideraron que el actual hospital “quedó obsoleto”. El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Fiambalá, Oscar Sáenz, dio detalles del avance de las obras del nuevo hospital.

“Tenemos un avance aproximado de un 60 por ciento, cuando ya se ha levantado todo lo que es mampostería, se hizo revoque grueso, se colocó todo lo que es el techo. El tema de la mampostería en la sala de residuos patológicos está completo. Los estacionamientos también. Y se está terminando la torre del tanque, que son alrededor de 12 metros de altura y estamos en 8 metros. Esa sería la estructura completa del hospital, son alrededor de 1600 metros cuadrados”, comentó. Luego, Sáenz resaltó que actualmente están trabajando “con la colocación de piso de granito también en un 30 por ciento de todo lo que se necesita. La cañería de red de cloaca está completa, se está trabajando en lo que son los armados de las cámaras y los pozos absorbentes”.

Consultado sobre las obras que restan para finalizar el nuevo hospital, el funcionario municipal destacó que “estaría faltando las instalaciones de agua fría y agua caliente, electricidad, colocación de carpintería, cielorrasos y mampostería de durlock”.

Sáenz también indicó que este hospital estaría listo “aproximadamente en cinco meses más, en febrero o marzo. Sería ideal tenerlo para principios del año que viene”.

Salas

En otro pasaje de la entrevista, Sáenz se refirió a los espacios internos del hospital. “Tiene una ala para sala de pacientes ambulatorios con los consultorios; tenemos otra ala donde contamos todo lo que son consultorios especializados, que vendría a ser rayos X, diagnóstico por imágenes, laboratorio, farmacia; tenemos el área de urgencias, de internación; y tenemos el área de capacitaciones que es el hall de ingreso; al fondo tenemos el área de lo que es el quirófano, sala de máquinas y área de servicios; tenemos lo que es la torre de tanque, la morgue, estacionamiento y residuos patológicos”, describió

Demanda

El secretario de Obras y Servicios Públicos de Fiambalá, además, reconoció que este nuevo hospital “era una demanda que necesitaba ser escuchada. El hospital con que cuenta la ciudad es bastante chico, los espacios ya no son acordes, quedó obsoleto a medida del incremento poblacional que tiene todo lo que es la jurisdicción de Fiambalá. El hospital con el que contábamos ya no brindaba los servicios, no era cómodo, era complicado para atender. Cuando se juntaba mucha gente era hasta complicada la misma circulación”.

