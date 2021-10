"Me pongo a disposición de la justicia, sin fueros, para contestarle lo que quieran"

Fernández comenzó hablando de la cartera sanitaria provincial, "Rescato la responsabilidad con la que la Comisión de Salud recibió y trató el tema de los empleados del Malbrán, los caps y la gente del interior de la provincia, se los escuchó y se tomó la decisión de remitir notificaciones al gobierno y la ministra, generar al menos la posibilidad de diálogo y certezas en cuanto a sus fuentes laborales".

Siguiendo el tema la diputada opositora se refirió a los empleados de la salud "esperemos que el gobernador pueda darle la respuesta en definitiva porque tiene la chequera y fue quién dijo que el Malbrán iba a cerrar, la ministra planteo que dijo que iban a seguir con el proyecto de tratamiento post-covid, celebro que así sea, hablaron de infodemia y un proceso que nos atravesó a todos, supimos estar a altura de las circunstancias en la medida que teníamos información y la sociedad estaba informada, las medidas preventivas y lo que por el interior de la provincia se hizo. La falta de información en la sociedad es no reconocer de decir la verdad más allá de que sea dura en la medida que sirva para la prevención porque tengo conocimiento que la OMS no dijo que se terminó la pandemia. En relación a mis expresiones, aclaré en los medios de comunicación pero después de haber vertido la información el ministerio reconoce que hay cepas, a la semana 38 tenían la información y lo hicieron conocer a la 41, tres integrantes del COE hoy son candidatos, priorizan la campaña y no la información a la sociedad, llama la atención. Todos sabemos que el virus es estacional, hubo una etapa en la que no teníamos casos, pero quiero saber si de aquí hacia delante está planificado lo que pueda acontecer con el proceso y las cepas circulantes".

En cuanto a su situación dijo "Me pongo a disposición de la justicia, que denuncien lo que quiera, hasta renunciando a mis fueros, como una ciudadana común. Le deben a la sociedad la respuesta de la vacunación vip, perdimos una colega que espero la vacuna como una ciudadana comuna mientras que en FME con 40 años se hacía alarde de haber recibido las dos dosis".

Y continuó "Me pongo a disposición de la justicia como ciudadana común y sin fueros para contestarle lo que quieran. Piden no contaminar el trabajo con la política ¿sacó licencia la ministra o es candidata a diputada y ministra simultáneamente? Sería una falta de ética que performe los dos roles. ¿Quién contamina el trabajo de quién? Si no eran por las declaraciones la sociedad no iba a enterarse de las cepas que circulan. Se dejó de hablar de la pandemia como si de un día para otro se hubiera terminado la pandemia. Hubo un slogan de un espacio político que dice “volvemos a la vida que queremos”. ¿Quién contamina el trabajo de quién si las medidas de flexibilización se dieron después de un resultado electoral?, ¿Qué esperaba la ministra para informar de las 6 variantes que circulaban y que nadie sabía en Catamarca? Tengo la obligación como legisladora de transmitir a la sociedad información que uno tiene, al menos me votaron para tener un rol, ¿Quién contamina el trabajo de quien si nos da la sensación que otros funcionarios se enterar sobre la circulación de otras variables? Ya no hay testeos, se habla de noticias falsas pero no lo serán si las variantes existen en Catamarca, no van poder cuantificar el impacto después por falta de testeos, tiene que quedar claro que no se le puede negar la información a la sociedad menos, en materia de salud" finalizó la diputada de la oposición.

