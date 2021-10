La diputada provincial Juana Fernández aseguró que en Catamarca hay casos de la cepa Delta. “Los tiene el laboratorio central del Ministerio de Salud y no lo ha comunicado. Puedo decirle que al menos son dos casos, en Valle Viejo y en Capital. Podrían preguntarle a la ministra o al laboratorio, yo no voy a poner en mi boca cosas que no son”, declaró.

Dijo que la Comisión de Salud “se enteró ayer y está pidiendo informes al Ministerio de Salud”, y que piensa que “hay cosas que se ocultan”.

“Antes había partes de prensa de la ministra, del COE, pero ahora nadie da la cara. Hay resultados de una cepa que es peligrosa y está en la provincia, la Mu, y hay casos de Delta en la provincia, tenemos casos en Valle Viejo y en la Ciudad. No dicen cuanto, cómo, ni nada”.

Criticó a la ministra de Salud Claudia Palladino por no respaldar al personal del Hospital Monovalente Carlos Malbrán. “Siendo profesional de la salud, tiene silencios que aturden”, dijo.

Respecto a estos posibles casos de Delta, remarcó que “son resultados que volvieron del laboratorio a Catamarca”.

“Mi opinión es que hay cosas bajo la alfombra. ¿Ha mermado?, si, ha mermado (el número de casos), pero no están diciendo la verdad. Hay gente que fallece por covid y dicen paro cardiorespiratorio. Por su puesto, todos nos morimos cuando se nos para el corazón. Científicamente no han probado, en ningún lugar del país, las consecuencias no las sabemos. Cómo puede el gobernador levantar el Mabrán, cuando no sabemos si al levantar dodo lo que se levantó no sabemos si vamos a tener efectos colaterales”, criticó.

“Manoseo”

“Estaban del día uno, le pusieron todo para afrontar esto, dieron la vida desnuda, en su fragilidad absoluta, y acá no hay empatía, no hay reconocimiento”. Fernández se mostró enojada por la incertidumbre que expresan los trabajadores del Hospital Carlos Malbrán.

“Dejen de inventar y ser hipócritas, a la salud pública la sostuvieron estas personas: médicos, kinesiólogos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, psicólogos, ellos sostuvieron el proceso de la pandemia en la provincia y tienen que peregrinar para que corten la precarización personal de una vez por todas. Es injusto no reconocer el recurso humano”.

Y soltó: “Lo más grave es la cantidad de elementos nuevos y embalados que tiene el Malbrán, ¿a dónde van a ir a parar si cierran?”.

elancasti