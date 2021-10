A lo Jurassic Park, un argentino resucitará a los mamuts

En unos años van a haber mamuts caminando por Siberia. Sí, así como leíste. Animales extinguidos que volverían a habitar la Tierra gracias a las herramientas de edición genética, que permiten obtener las características del ADN y transferirlo hacia las células de otro ser vivo. De eso se encarga el biotecnólogo argentino, Ramiro Perrota, y el equipo de Fenómenos visitó su laboratorio para ver cómo piensa “resucitar” a los mamuts.

Perrota es becario doctoral del Conicet y se ganó una beca para ir a estudiar y trabajar en extinción en la Universidad de Harvard. “Es un proyecto a largo plazo, con la tecnología que hay hoy en día, en cinco o diez años vamos a poder tener a este animal dando vueltas por acá otra vez”, asegura.

No obstante, el científico explica que esto no tiene nada que ver con Jurassic Park. Es que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y se cree que en más de 6,5 millones de años ya no quedan restos del ADN, por la degradación que sufre, incluso si ese ADN está conservado a la temperatura óptima, de aproximadamente -5 grados.

Lo que se quiere hacer ahora es un híbrido de un elefante y un mamut, utilizando la información genética codificada que se encontró en los restos fósiles de los mamuts, en Siberia, congelados en el permafrost. El ADN estaba degradado, sin embargo hay piezas que pueden ser leídas y lo que se hizo fue reconstruir el genoma de esta especie extinguida y se lo comparó con el genoma del elefante, que resultaron ser muy similares. El pariente más cercano del mamut hoy en día es el elefante asiático que tienen una similitud del 99,6% del genoma.

“Lo que hizo el grupo del doctor George Church en Harvard fue identificar las diferencias entre el genoma del elefante y el mamut y lo que vamos a tratar de hacer es transferir esa información contenida en el genoma del mamut a las células de elefante para hacer un híbrido entre ambas especies”, explica Perrota.

Para modificar el ADN hoy en día existe ingeniería genética para la edición de genes. De hecho, el año pasado el premio Nobel de química fue para Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna, descubridoras de la herramienta para edición genética CRISPR. Utilizando esta herramienta se puede transferir la información contenida en el genoma del mamut a las células del elefante y generar el híbrido.

Perrota cuenta que hay dos principales objetivos. El primero es mitigar los efectos del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero y el segundo es la conservación de especies en peligro de extinción, como el elefante asiático y el elefante africano. Pero, ¿cómo pueden los mamuts ayudar respecto al clima? el biotecnólogo explica que durante los inviernos, en el permafrost, en la zona de Siberia, el norte de Rusia, se depositan capas de nieve que actúan de una forma aislante sobre la tierra. En la tierra hay materia orgánica, atrapada durante millones de años, que cuando se eleva la temperatura, esa capa que está actuando de forma aislante hace que se eleve la temperatura del suelo y empiece a descomponerse generando gases de efecto invernadero.

Se hicieron experimentos reintroduciendo animales, como por ejemplo vizontes y caballos que remueven y pastorean y lo que hacen es compactar las capas de nieve. Esa compactación de las capas de nieve hace que el frío ártico pueda penetrar y bajar la temperatura del suelo evitando que se descongele.

Los mamuts, al volver a introduciros en este ecosistema para completarlo con estos otros hervíboros, además tienen la capacidad de derribar árboles. Los árboles son como esponjas que absorben el dióxido de carbono, se sabe que en entornos fríos los bosques son de hojas oscuras y absorben mucho más la luz del sol. “Son mucho mejores las praderas, porque los campos abiertos con nieve reflejan la luz del sol y permiten que el entorno sea mucho más frío, mucho más refrigerado y se evita el derretimiento del permafrost”, relata Perrota.

Al proceso de traer una especie que está extinta se lo denomina dextinción, pero en este caso es de genes, no de animales per sé, porque no hay células vivas de estos animales, sólo es ADN degradado, células que ya están muertas, porque esos animales no se conservaron en condiciones ideales. Están bien conservados, se pudo extraer el ADN para poder alinearlo con el genoma del elefante y poder identificar estos genes diferenciales. pero no existen células para poder agarrar el núcleo y clonarlo, como se hizo con la oveja Dolly.