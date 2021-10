57% más de accidentes desde la flexibilización de las medidas restrictivas por el covid

Entre los meses de julio y agosto en Catamarca se registraron un 57 % más de accidentes de tránsito y un 85 % más de heridos. Los números fueron confirmados por el director de Seguridad Vial de la provincia, Sergio Leiva, quien atribuyó este incremento a la flexibilización de las medidas restrictivas de circulación por la pandemia del covid-19. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre apeló a la “responsabilidad” de cada conductor.

Leiva contó que “según las cifras que manejamos en el Observatorio Vial, entre los meses de julio y agosto se produjo un incremento del 57 % de siniestros y 85 % de heridos. Fue un dato llamativo para todos, pero entendemos que se debe a la flexibilización de las medidas impuestas por la pandemia”.

En cuanto a la cantidad de fallecidos explicó que hasta el momento se contabilizaron 31 personas, de las cuales 21 se conducía en motocicleta. “Las cifras son relativas, por ejemplo y más allá del incremento de accidentes, en agosto no hubo muertos y esto no sucedía en ese mes desde hace 7 años. No obstante, en septiembre se registraron 5 fallecimientos por los siniestros”.

El año pasado, hubo 38 fallecidos hasta el mes de septiembre y 51 en total. Si bien la tasa de fallecimientos y accidentes de tránsito fue menos durante los dos años de pandemia, Leiva explicó que Catamarca “solo bajó un promedio del 30%, mientras que el promedio de baja en el país fue del 51%”.

Al respecto, el funcionario evaluó que en Catamarca “no se respetan las normas”. Así, señaló que esta falta de conciencia engloba varios aspectos “no responden ante la exigencia del cinturón de seguridad, no cumplen con el encendido de luces, tampoco con la Revisación Técnica Obligatoria (RTO), ni con la colocación del casco los motociclistas. Hemos vista decenas de casos en donde iban con barbijo pero con el casco en el codo”, refirió.

No obstante, admitió que también existe un problema de infraestructura. “Desde el 2010 al 2020 hubo un crecimiento del parque automotor en la provincia del 124 %, pero el diseño de la ciudad no acompañó éste crecimiento y es importante a la hora de evaluar las causas de los siniestros”, dijo.

El alcohol

En cuanto a la problemática de la ingesta de alcohol, Leiva explicó que es uno de los mayores problemas. En agosto, en el marco del Operativo Federal de Alcoholemia, que se realiza desde diciembre en todo el país, Catamarca ocupó uno de los primeros lugares. “Estamos hablando de que la gente circula con cantidades superiores a 0,5 milímetros de alcohol en sangre y a muchos, que tienen menos de esa cantidad, se los deja circular porque no tenemos leyes de tolerancia cero en la provincia. Con esto estoy diciendo que son muchísimos más los que consumen alcohol al momento de conducir”, explicó.

En ese contexto, Leiva explicó que pese al trabajo que se hace la gente “no es empática y tampoco los detiene saber que va a pagar una multa por encima de los 30 mil pesos. Si bien no tengo la cifra exacta, sé que los Juzgados de Faltas municipales muchas veces inhabilitan para conducir en estos casos y esto se comunica al registro nacional de infractores. Pero hemos encontrado a muchos que siguen conduciendo pese a estar inhabilitados”, dijo.

“Hay una baja precepción de riesgo en los catamarqueños, e incluso crean grupos de Whatsapp en donde avisan los lugares en donde se desarrollan controles para evadirlos. No son responsables no tienen empatía con los usuarios vulnerables”, opinó.

Por último, señaló que desde la Dirección seguirán trabajando en prevención y adelanto que la semana que viene se firmará un convenio con el Ministerio de Educación, para cumplir con una norma del año 2007 que nunca se cumplió y que establecía la educación vial obligatoria en las escuelas.

Responsabilidad individual

Sobre éste incremento, el ministro Aguirre dijo que la vuelta a la normalidad supuso “todo un desafío” dado que se ha pasado por una etapa de pandemia “muy fuerte, después más flexible y ahora prácticamente no hay restricciones” lo que implica una reorganización de las fuerzas y los medios tecnológicos como el SAE.

“Sentimos que también necesitamos apelar a la responsabilidad individual porque no puede haber un policía en cada esquina y las 24 horas cuidando que las personas no anden a alta velocidad y que no vayan alcoholizados”, dijo, y concluyó: “No podemos seguir delegando en el Estado toda la responsabilidad porque también hay una responsabilidad de cada uno”.