Finalmente, Facebook salió a explicar las causas de la gigantesca caída

El planeta se enteró: ayer hubo una histórica caída de Facebook, Instagram, WhatsApp y también Messenger y TikTok. Estas aplicaciones tuvieron un apagón a nivel mundial durante muchas horas. Fue histórica: desde 2008 no ocurría algo así.

Las acciones de Facebook cayeron un 5 % y su creador, Mark Zuckerberg, perdió casi 7.000 millones de dólares en pocas horas.

Ahora, se supo que, según la última actualización oficial de la empresa, la caída se debió a problemas en el enrutamiento del tráfico entre sus centros de datos.

"Nuestros equipos de ingeniería han aprendido que los cambios de configuración en los enrutadores troncales que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos, causaron problemas que interrumpieron esta comunicación. Esta interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto en cascada en la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios", revela la plataforma.

Facebook admite que el problema "afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos" usados por el equipo diariamente, lo que complicó su diagnóstico y resolución.

"Según el comunicado, los servicios de Facebook Inc. todavía no funcionan a rendimiento normal, pero el equipo está trabajando para restablecerlo. Asimismo, asegura no tener evidencia de que 'los datos de usuarios se hayan visto comprometidos' como resultado del apagón, que duró alrededor de seis horas y se ha convertido en el más largo desde 2008, cuando la red social estuvo inactiva durante cerca de un día", aporta Rt.

Como resultado de lo sucedido, las acciones de las compañías tecnológicas en general se vinieron a pique. Facebook perdió cerca de un 5%, mientras otras, como Apple, Microsoft y Google, han perdido entre 2% y 3%, según Nasdaq.