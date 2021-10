Genesis tocó varios de sus clásicos en un anticipo de “The Last Domino?”

Genesis comenzó su gira “The Last Domino?” en Birmingham después de 14 años sin pisar un escenario. Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford interpretaron una serie de éxitos como “Mama”, “Land of Confusion”, “You’re No Son Of Mine”, “‘Tonight, Tonight”, entre otros.

También el público disfrutó de algunas perlas del trío como “Behind The Lines”, “Duke’s End” y “Turn It On Again” del disco Duke de 1980. Otras de las piezas que sonaron en el auditorio fueron “Fading Lights”, por primera vez en 29 años junto a “The Cinema Show” y “Afterglow”. En este viaje en el tiempo aparecieron “I Can’t Dance”, más un popurrí de “Dancing With The Moonlit Knight” y “The Carpet Crawlers”.

La gira de Genesis por el Reino Unido, originalmente programada para noviembre y diciembre de 2020 -fue reprogramada en abril y otra vez en septiembre por el coronavirus- también tendrá un tramo en los Estados Unidos.

En una reciente entrevista, Phil Collins aseguró que serán los últimos recitales del grupo. En una charla con la revista Mojo, el artista sostuvo: “Esta gira inglesa y estadounidense serán suficientes para mí”. El cantante brindó todo el recital sentado. La banda actuó por última vez en 2007 con el fin de celebrar el 40 aniversario de su formación en el colegio Charterhouse, Godalming, en las afueras de Londres.

A lo largo de los años Genesis tuvo varias formaciones. Dentro del rock progresivo, su etapa más creativa fue en la época en la que estuvieron juntos Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins y Steve Hackett. Luego, Collins, Banks y Rutherford siguieron adelante y se reconvirtieron.

Genesis, el listado de temas:

‘Behind The Lines’ / ‘Duke’s End’

‘Turn It On Again’

‘Mama’

‘Land Of Confusion’

‘Home By The Sea’ / ‘Second Home By The Sea’

‘Fading Lights’ / ‘The Cinema Show’ / Afterglow’

‘That’s All’ / ‘The Lamb Lies Down On Broadway’ / ‘Follow You Follow Me’

‘Duchess’

‘No Son Of Mine’

‘Firth Of Fifth’ / ‘I Know What I Like (In Your Wardrobe)’

‘Domino’

‘Throwing It All Away’

‘Tonight, Tonight, Tonight’

‘Invisible Touch’

‘I Can’t Dance’

‘Dancing With The Moonlit Knig’ht’ / ‘The Carpet Crawlers’