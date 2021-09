El plan para informarle a Bilardo sobre la muerte de Maradona

Así lo comunicó su hermano Jorge, que explicó: “Diego fue el hijo varón que no tuvo”. El entrenador está atendido por enfermeros las 24 horas por una enfermedad neurodegenerativa.

Jorge Bilardo, hermano de Carlos y una de las personas más confiables a la hora de conocer detalles del estado de salud y del presente del exfutbolista y entrenador, reveló que la familia decidió revelarle la muerte de Diego Maradona, algo que hasta hoy, a casi un año de ocurrida, se le ocultó para preservar su frágil estado de salud.

“Lo de Diego todavía no lo sabe, en estos días vamos a ver si juntamos a los muchachos, a Ruggeri, a Burruchaga para que le digan. Diego fue el hijo varón que no tuvo”, dijo Jorge Bilardo en declaraciones radiales.

Serán entonces algunos de los campeones del 86 quienes le darán al Doctor la triste noticia. La mayoría del grupo de los futbolistas argentinos consagrados en México mantiene un vínculo que se profundizó con los años y que se selló con el dolor de las distintas pérdidas que sufrió hasta hoy.

Como es habitual, Jorge se prestó a contar algunas anécdotas de Bilardo durante su época como entrenador, de la que se lo recuerda como uno de los ingenieros del fútbol moderno: “Carlos te llamaba a las tres de la mañana y te hablaba de un jugador y le decías que era la madrugada y te respondía ‘ehh vos te la pasas durmiendo todo el día’”, remató a pura carcajada.

Sobre el presente de uno de los nombres que marcaron a fuego la historia del fútbol argentino, el de Carlos Bilardo (83), quien en mayo de 2018 fue diagnosticado con el síndrome Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa, expresó: “Carlos no te dice nada cuando ve los partidos, le decís ‘este jugador no puede jugar’ o ‘qué mal está parado el equipo’ y no te va a comentar nada. Ve los 90 minutos del partido en silencio”.

Por último aseguró: “Carlos está bien, está recuperándose, ve los partidos de acá y de afuera”. Además, abrió la posibilidad de volver a verlo en un estadio de fútbol: “Pensamos llevarlo a ver a Estudiantes algún día si los doctores nos lo aprueban”, aclaró.

La enfermedad de Carlos Bilardo

Carlos sufre una enfermedad muy dura. El síndrome de Hakim-Adams se manifiesta habitualmente en adultos desde los 50 años y a partir de los 60 años suele aparecer con mayor frecuencia. Las principales características son debilidad en las piernas, trastornos de la marcha, dificultad para caminar y, en algunos casos, puede llegar a la demencia.

Su salud empeoró considerablemente a partir de mediados de 2018. En 2019 estuvo internado en terapia intensiva y pasó por el momento más duro de su vida. Los médicos eran muy cautos ante el delicado estado del Doctor. Pero poco a poco, y contra ciertos pronósticos, comenzó con una recuperación sorprendente y en agosto de 2019, finalmente, fue dado de alta y pudo continuar con su avance en una clínica especializada. Meses después, logró regresar a su casa, donde es atendido por enfermeros en forma periódica.