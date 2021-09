La provincia espera por el decreto nacional para decidir medidas

El Gobierno provincial aguarda por la publicación del decreto de Nación para decidir qué medidas se tomarán frente a la propuesta del Gobierno nacional de liberar más actividades y no obligar al uso del barbijo en lugares abiertos.

La ministra de Salud, Claudia Palladino, se mostró cautelosa y aseguró que cualquier medida que se tome en la Provincia será consensuada con el COE ampliado.

"Recibimos el anuncio desde Nación. Hay que ser cautos; nosotros estamos con buenos indicadores hoy, pero hay que seguir observando estos días que siguen. Estas medidas son generales y uno hará una adherencia o no a las mismas según lo que podamos discutir con el COE ampliado, con el asesoramiento de la Comisión Sanitaria", expresó Palladino.

"Tenemos que ser cautos y no darle trascendencia política", respondió al ser consultada por las críticas que la oposición realizó a la medida. "Es un tema sanitario y hay que tomarlo como tal. Lo analizamos desde una perspectiva sanitaria-epidemiológica. Yo creo que a partir de estos análisis, Catamarca tomará la decisión más adecuada para transitar este momento de la pandemia en el que hay menos casos, menos ocupación de camas y con esta variante Delta, en alguna provincia vecina, que nos preocupa un poco", sostuvo.

En el país las decisiones que hasta ahora tomaron las provincias, con respecto al uso del barbijo, fueron dispares.

Las provincias de Córdoba, Jujuy, Salta y la Ciudad de Buenos Aires no adherirían, en forma inmediata, a la nueva medida de dejar de usar el tapabocas al aire libre.

Tras el anuncio del Gobierno nacional, que a partir del 1 de octubre se habilitará la posibilidad de no usar el barbijo en lugares abiertos y cuando no se registre aglomeración de personas, los distritos mencionados informaron que no se sumarían a la medida, al menos hasta el 1 de octubre.

Otras provincias anticiparon que esperarán la reunión del Consejo Federal de Salud para analizar la propuesta del Gobierno nacional.