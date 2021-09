River-Boca, con público: quiénes podrán entrar al Monumental

El anuncio tan esperado por los hinchas y demorado por el Gobierno se hizo realidad: desde el viernes 1 de octubre se podrá jugar con un 50% de aforo en los estadios de todas las categorías del fútbol argentino. La Liga Profesional disputará ese fin de semana la fecha 14 con el Superlclásico River-Boca como gran atractivo.

La confirmación llegó esta mañana en una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada en la que la Ministra de Salud Carla Vizzotti dio a conocer un paquete de medidas como consecuencia de la situación epidemiológica favorable, que permitió la reapertura o flexibilización de varias actividades, entre ellas el regreso del público a las canchas.

Desde mañana se empezarán a definir los requisitos que deberán cumplir los hinchas que quieran asistir. Habrá una importante reunión entre la AFA y el Ministerios de Salud para darle forma al protocolo sanitario, que según trascendió, sería muy similar al que se utilizó en el partido entre Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio de Monumental: uso de barbijo obligatorio y declaración jurada con la aplicación Cuidar. No se pediría certificado de vacunación ni PCR.

Todavía está por definirse si el ingreso será exclusivo para socios de los clubes, o si se permitirá la venta de entradas en caso de no agotarse el 50% de capacidad con los socios y abonados.

Cuantos hinchas podrán ingresar al River-Boca del 3 de octubre

El primer partido que abrirá la fecha 14 de la Liga Profesional el viernes 1 de octubre será Aldosivi-Unión de Santa Fe en el estadio José María Minella. Sin embargo, el más importante será el River-Boca que se jugará el domingo 3 en el estadio Monumental.

En primer lugar, solo podrán ingresar hinchas de River. El estadio tiene capacidad para 72 mil personas, por lo que sería habilitado para 36 mil espectadores. El primer problema que aparece es que el club tiene 45 mil abonados, por lo que 9 mil no podrán ingresar. El club que presidente Rodolfo D´Onofrio deberá definir quiénes podrán entrar. Se descarta que no habrá venta de entradas para los hinchas ni los socios que no tengan abono.

La fecha 14

Los equipos que serán locales tendrán la posibilidad de tener a sus hinchas en la cancha, siempre respetando el 50% de la capacidad de cada estadio.

Viernes 1/10

Aldosivi - Unión (19), Lanús - Central Córdoba (21.15).

Sábado 2/10

Godoy Cruz - Newell´s (13.30), Platense - Patronato (13.30), Huracán - Arsenal (15.45), Atlético Tucumán - San Lorenzo (18), Vélez - Independiente (20.15).

Domingo 3/10

Rosario Central - Argentinos Juniors (13.30), Gimnasia - Sarmiento (13.30), River - Boca (17), Racing - Estudiantes (20.15).

Lunes 4/10

Defensa y Justicia - Talleres (16), Colón - Banfield (20.15).