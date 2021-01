Dave Grohl confiesa que todavía sueña con volver a tocar con Nirvana

El líder de Foo Fighters, que fue el baterista de Nirvana hasta la trágica muerte del cantante Kurt Cobain en 1994, solo ha tocado las canciones del grupo en vivo con sus ex compañeros de banda, Krist Novoselic y Pat Smear.

En una nueva entrevista, Grohl reveló que todavía sueña con la banda y explicó por qué nunca interpretaría las canciones por su cuenta. "No me sentiría cómodo cantando una canción que cantó Kurt", dijo.

"Me siento perfectamente cómodo tocando esas canciones en la batería. Y me encanta tocarlas con Krist y Pat y otro vocalista. Todavía tengo sueños de que estamos en Nirvana, de que todavía somos una banda. Todavía sueño que hay una estadio vacío esperando que toquemos".

Y agrego; "Pero no me siento cómodo y repaso ‘Smells Like Teen Spirit’ solo. Es solo un recordatorio de que la persona responsable de esas hermosas canciones ya no está con nosotros. Es agridulce".

Por otra parte, Grohl habló sobre cómo Foo Fighters finalmente tomó la decisión de lanzar su próximo álbum "Medicine At Midnight" luego de los retrasos causados ​​por la pandemia de coronavirus.

En marzo pasado, Grohl anunció que el álbum estaba terminado. "El disco es muy bueno, estamos muy emocionados de que la gente lo escuche, estamos muy emocionados de salir y tocarlo", dijo.

"Está lleno de himnos rockeros, enormes y para ser cantados. Es algo así como un disco bailable, pero no un disco dance EDM, un disco, moderno. Tiene ritmo. Para mí, es como nuestro ‘Let’s Dance’ de David Bowie. Eso es lo que queríamos hacer, queríamos hacer este disco realmente divertido. Hay coros en este disco que van a cantar 50 mil personas, y va a unir los corazones de todos en ese momento y de eso se trata".

Foo Fighters había planeado celebrar su 25º aniversario con una gira por estados que insinuaba además algunos conciertos sorpresa en algunos de los pequeños clubes en los que dieron sus primeros shows en 1995. Sin embargo, el viaje se pospuso y posteriormente se canceló debido a la pandemia de coronavirus.

El primer día de este año, el grupo compartió el segundo single del álbum, "No Son of Mine".