Cuál podría ser el lugar de Sergio Massa en medio de la crisis

Esta es sin dudas una de las semanas políticamente más convulsionadas de los últimos tiempos. A pesar de que con el correr de los días aparecieron declaraciones de Alberto Fernández a través de Twitter diciendo que "no lo van a correr" y luego Cristina Fernández de Kirchner publicara una carta con un extenso descargo, la claridad aún resta por llegar sobre el asunto.

En 2019 cuando se consagró la fórmula Fernández- Fernández y se armó la coalición hoy gobernante, los roles eran claros. "En un principio Cristina lo que aportaba era un caudal importante de votos. Parecía que Alberto Fernández, Sergio Massa, los moderados del peronismo colaboraban con cierta credibilidad y capacidad de gestión, y una mejor relación con el mundo del empresariado y las embajadas. Todos sabían que Alberto Fernández no traía votos, sino una expectativa de una gestión capaz de crear consensos". A la luz de las primarias 2021 "el punto es si Cristina Fernández de Kirchner ya no garantiza votos como antes, ahí hay una discusión nueva".

Por otro lado, ayer se conocía un audio de una conversación privada en el que la diputada nacional Fernanda Vallejos se refería al presidente Alberto Fernández como un "mequetrefe, okupa e inútil". Vallejos no es representante del kirchnerismo. Ni siquiera tuvo un lugar en las listas que se presentaron por lo que no renueva su banca. Expresa el sentimiento de buena parte del kirchnerismo duro sea en forma de votantes o militantes, pero muchos piensan como ella que Alberto Fernández es un 'okupa'.

Entre las numerosas hipótesis de cómo continuaría esta crisis gubernamental algunos avizoran que Alberto Fernández podría abrirse por su cuenta. "Sería complejo porque sería animarse a hacer un Gobierno al margen de los votos". Aunque "no se podría decir que es un golpe ni de Cristina hacia Alberto ni viceversa porque los dos son el poder institucional".

La pregunta es "con qué apoyo iría Alberto Fernández a las elecciones sin Cristina Fernández. Sería una situación muy irregular desde el punto de vista de la democracia porque con qué discurso irían los candidatos que por otro lado ya fueron elegidos".

Se trata de una "disputa palaciega" que genera mucha incertidumbre porque "nuestro sistema presidencial no está previsto para esto sino para que todo se resuelva en los votos y que sea todo público. Probablemente en un sistema parlamentario habría un cierto margen para ver que la política todo se resuelve en disputas de palacio que sería el Congreso o el Parlamento".

Por otra parte, en las primeras horas luego de que algunos ministros del gabinete nacional pusieran su renuncia a disposición se generó una expectativa frente al lugar de Sergio Massa. Massa es un dirigente que tiene un lugar importante en la coalición pero no es un lugar que se pueda medir en términos de votos y apoyo popular. Parecería tener un peso propio en la gestión técnica del FdT como un operador". Por este motivo ojalá Massa hubiera formado parte de las primarias con sus propios candidatos, sus propios representantes y hoy pudiéramos saber qué representa más en términos de votos. Pero como no está eso, parece un personaje influyente en términos de operaciones y de lo 'palaciego', pero no es un dirigente que hoy esté medido en el juego de la democracia".

A pesar de que es difícil saber concretamente lo que está en juego por estas horas, no se trata simplemente de una disputa por cargos y despachos sino que acá hay una cuestión programática de cómo se lleva el acuerdo con el FMI o cómo se aprobará el presupuesto 2022 antes de fin de año. La sociedad argentina lo que necesita es que esto quede más explicado donde hay un sector del kirchnerismo que quiere otro tipo de gobierno de ahora en adelante y hay otro en el gabinete de Alberto y Sergio Massa hay otra visión.