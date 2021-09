Fernández dejó Casa Rosada y por ahora no hará cambios en su Gabinete

El presidente Alberto Fernández decidió resistir la presión que desató el sector político que responde a Cristina Kirchner y, por ahora, no hará cambios en el Gabinete nacional. Lo resolvió, rodeado de los ministros leales que se quedaron a su lado, mientras arreciaba la ola de renuncias presentadas por ministros, secretarios y directores de organismos descentralizados del cristinismo. De las dimisiones se enteró el primer mandatario mientras regresaba de un almuerzo con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, admiten desde el Gobierno y aclaran que, hasta ahora, se trató de anuncios por los medios, pero nada oficial.

La reunión del mandatario con los ministros que no presentaron la renuncia terminó cerca de las 21.15 y minutos después, pasadas las 21.30, Alberto Fernández dejó la Casa Rosada en helicóptero para dirigirse a la Quinta de Olivos. No hubo declaraciones ni definiciones.

“De las renuncias se enteraron los canales de televisión antes que nosotros. En la Casa Rosada no hubo ningún documento ni renuncia formal que haya llegado de manera administrativa”, aclararon. De hecho, también aclaran que en el encuentro que Alberto Fernández y Cristina Kirchner mantuvieron en las últimas horas la vicepresidenta no le informó que iban a tomar esa decisión los ministros de La Cámpora.

La decisión de resistir las presiones de cambios de ministros, con Santiago Cafiero (jefe de Gabinete); y Martín Guzmán (Economía) como principales apuntados, fue tomada mientras la mayoría de los ministros que no habían renunciado estaban en la Casa Rosada. De hecho, una señal de que Alberto Fernández no cambiará ahora su equipo de colaboradores la dieron Claudio Moroni (Trabajo) y Sabina Frederic (Seguridad), quienes difundieron mensajes de apoyo por Twitter.

“Alberto Fernández está tranquilo”, confiaron a Infobae las mismas fuentes, que anticiparon la decisión política frente a la embestida del cristinismo por forzar un cambio de nombres y de rumbo del gobierno, tras la dura derrota del domingo en las elecciones PASO del domingo.

La noticia de la renuncia de los ministros “Wado” De Pedro, de Justicia Martín Soria y de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, de Cultura, Tristán Bauer, conjuntamente con la titular del PAMI, Luana Volnovich y la del ANSES, Fernanda Raverta, se conoció este miércoles después del acto que encabezó Alberto Fernández acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una muestra da apoyo a su equipo.

Con el pasar de los minutos se incorporaron el ministro el de Medio Ambiente, Juan Cabandié y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y Martín Sabbatella, titular de ACUMAR. Los funcionarios que responden a Alberto Fernández no se acoplaron a la estrategia impulsada por Cristina Kirchner para presionar al Presidente a reformar el Gabinete. La jugada se suma a otros gestos similares en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Cruz, también gestionados por gobernadores del kirchnerismo, que tuvieron lugar en el comienzo de la semana, pocas horas después de la derrota en las PASO.

Reuniones en Casa Rosada

Tras conocer las renuncias de los funcionarios que responden a la vicepresidenta, Fernández encabezó una reunión con Cafiero, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo y Deportes), Carla Vizzotti (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Felipe Solá (Cancillería) y Cecilia Todesca. Pese a haber compartido un acto, Guzmán no asistió al encuentro.

Antes, el mandatario mantuvo un breve encuentro con Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. “Vine a hablar con el Presidente de política. Charlamos de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”, respondió a la salida del encuentro. Además, sostuvo que “las renuncias son algo simbólico, se ponen a disposición del Presidente” y que, por ende, es el primer mandatario el que definirá si las acepta o no. Y aseguró: “No hay ningún quiebre en el Gobierno”.

En paralelo, varios funcionario alineados con Alberto Fernández que estuvieron en la reunión, salieron a mostrar su apoyo. “Todo mi apoyo a Alberto Fernández, síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad”, escribió la ministra de Seguridad en su cuenta personal de Twitter.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Transporte hicieron circular una declaración que va en el mismo sentido de Claudio Moroni: “Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019”.

“Hoy recibí en el Municipio de José C. Paz al Presidente con quién recorrimos el distrito y dialogamos sobre la actualidad. Siempre es grato contar con su presencia en el municipio y continuar trabajando codo a codo”, publicó Ishii en medio de las reuniones y renuncias.

infobae