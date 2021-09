Hebe de Bonafini destrozó a Alberto Fernández y le pidió que se pongan a trabajar

La referente de Madre de Plaza de Mayo se mostró muy enfadada con el presidente de la Nación y le atribuyó el fracaso del Frente de Todos en las urnas. Allí, dijo que "no sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple".

La referente de Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini analizó la derrota del Frente de Todos en las elecciones PASO y, como es de costumbre, cargó contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y sus miembros de Gabinete.

"Si el presidente no cambia a un montón de gente que tiene al lado, que le hacen el diario como a Yirigoyen, un diario especial para él, no va a poder funcionar”, indicó De Bonafini.

Y agregó: “El presidente escucha siempre a los que no tiene que escuchar: a los ricos, a los poderosos, a los carniceros, se junta con los gordos de la CGT. Y bueno, estas son las consecuencias. A mí me parece que dentro de todo lo grave que es, es bueno para que los que no hacen nada o se creyeron que teníamos la vaca atada, hagan algo”.

Asimismo, señaló que la credibilidad de Fernández se encuentra en juego y dijo que “el presidente volvió a prometer, volvió a decir. No sé si estamos para creerle o no porque él dice muchas cosas que después no cumple. Lo que le dijimos tantas veces, que escuche a quien tiene que escuchar, se dio cuenta ahora de que tiene que escuchar a los que nosotros le dijimos desde el primer día que lo vimos”.

“Esto es como el virus. Te dan una vacuna para que vos crees tu propia defensa. Ahora a nosotros nos vacunaron con una aguja así de grande. A ver si reaccionan, a ver si laburan, porque acá laburan cuatro o cinco, los demás miran. Ahora van a tener que salir todos a la calle, porque los demás se van a quedar sin trabajo, todos”, sostuvo la incondicional aliada de Cristina Kirchner.