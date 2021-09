Un tsunami que noqueó a Alberto Fernández y pone en riesgo el liderazgo de Cristina

La sensación que se respiraba anoche es que si no hay reacción la paliza puede ser peor.

Ni el más optimista de los dirigentes de Juntos por el Cambio se imaginaba semejante paliza. Por eso la avalancha de votos dejó nocaut al Frente de Todos y anticipa una crisis interna muy difícil de administrar. La contundencia del tsunami se llevó puestos a todos los accionistas de la coalición oficialista.

“Esto fue una ola en todo el país y necesita una respuesta exclusiva del Gobierno nacional lo antes posible”, se escuchaba anoche en el búnker del FTD. “Perdimos por culpa de Alberto y de su entorno amateur”, decía un Barón del GBA. “La fiesta de Fabiola y la obstinación del presidente nos va a costar muy caro, incluso con miras al 2023. En noviembre la paliza puede ser peor”, sostiene un dirigente camporista.

Por más que se diga en fuentes oficiales que el presidente Alberto Fernández es el mariscal de la dura derrota, lo concreto es que ningún referente de peso salió indemne. La mayoría del FDT ahora apuntara contra la Casa Rosada y el Olivosgate pero ninguno pudo salvar la ropa. Cristina Fernández de Kirchner, pone en riesgo el control del Senado por errores cometidos en el cierre de listas. Axel Kicillof también perdió el plebiscito de su gestión.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, fue derrotado en San Martín, un distrito tradicionalmente peronista. Sergio Massa se reconcilió con Julio Zamora pero no pudieron salvar la ropa y fueron derrotados en Tigre por Juntos. Mayra Mendoza, la única representante territorial en el GBA de La Cámpora, tampoco zafó de la ola contra el oficialismo. Todos perdieron, salvo honrosas excepciones. Pero con más razón buscarán la responsabilidad en el jefe de Estado.

“Perdimos por culpa de Alberto y de su entorno amateur”, decía un Barón del GBA. “La fiesta de Fabiola y la obstinación del presidente nos va a costar muy caro, incluso con miras al 2023. En noviembre la paliza puede ser peor”

Anoche lo hicieron poner la cara y muchos dicen que se debe reaccionar rápido para intentar revertir el escenario para las elecciones generales de noviembre. “Esto obliga a una mayor injerencia de Cristina, Máximo y Massa en la gestión de Gobierno”, aseguran desde la provincia de Buenos Aires. Van a intentar quedarse con la cabeza de Martin Guzmán y de Santiago Cafiero. ¿Esta vez cederá el presidente? Nadie lo sabe a ciencia cierta.

El FDT es un familia ensamblada que evidencia más discrepancias que coincidencias.

Lo más grave de esta crisis en ciernes es que nada les asegura que la llegada de nuevos jugadores al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete oxigene a la administración de Alberto y genera un cambio de expectativas. ¿Habrá llegado el momento de Massa como superministro y Martín Redrado al Palacio de Hacienda? Si fuera ese el rumbo que eligiera Cristina no queda claro qué margen político tendrían para girar al centro y moderarse. El FDT es un familia ensamblada que evidencia más discrepancias que coincidencias.

La mayoría del FDT ahora apuntara contra la Casa Rosada y el Olivosgate pero ninguno pudo salvar la ropa.

Algunos sostienen que la vicepresidenta no aceptará ese giro o en todo caso pretende que esté atado al inicio del diálogo formal con la plana mayor de JxC, escenario poco factible antes de las elecciones generales. No habrá predisposición porque el oficialismo no genera confianza y ese supuesto llamado se percibiría como una actitud oportunista para ganar tiempo. Ya lo hizo CFK en 2009 después de la derrota legislativa.

La desorientación y la ausencia de criterio político del oficialismo es de tal envergadura que nadie vio venir el tsunami. A las 18 horas en la Casa Rosada seguían confiando en un boca de urna que les daba 7 puntos a favor y con Victoria Tolosa Paz llegando casi al 44% de los votos. Un disparate que al mismo tiempo era negado por los intendentes del conurbano. El golpe dejo más grogui al Frente de Todos que a Cambiemos en la PASO de 2019. Sobre todo porque el actual oficialismo aún no se encuentra en la mitad de su mandato.