Richard Ashcroft publicará un disco acústico con Liam Gallagher de invitado

“Bittersweet Symphony”, un himno de los ‘90 del músico con The Verve es el primer adelanto de “Acoustic Hymns Vol. 1″.

Richard Ashcroft, famoso por su trayectoria con The Verve y por sus discos como solista, tiene todo listo para lanzar el 29 de octubre una nueva producción. Se trata de un proyecto Acoustic Hymns Vol. 1 con doce versiones acústicas recién grabadas de canciones clásicas de su catálogo.

Una vez terminado el confinamiento, el músico decidió juntarse con una selección de grandes músicos y viejos amigos, para poner la mira en este nuevo trabajo. A medida que pasaban los días, Ashcroft descubrió nuevos enfoques. Algunos de los arreglos demostraron ser atemporales y se mantuvieron similares a los originales.

En el esperado álbum aparece la grandiosa “Bittersweet Symphony” -formó parte del reconocido disco Urban Hymns (1997)- que se convirtió en un momento emotivo para Richard.

Según un comunicado, el cantante se sintió feliz de volver a grabarla después de casi 25 años de su creación, especialmente porque ahora se hizo oficial su composición después de que Mick Jagger y Keith Richards renunciaron a sus créditos. Otro gran momento llega con la nueva versión de “C’Mon People (We’re Making It Now)”, un dueto con su viejo amigo Liam Gallagher, quienes a menudo habían hablado sobre grabar o interpretar la canción juntos desde que se lanzó por primera vez en el año 2000.

“Velvet Morning” es otra canción que se transformó. Las voces de la versión original se cantaron a través de un megáfono que Richard compró en una venta en un pequeño local justo el día antes de la sesión de grabación. Ahora su característica voz brilla, dando rienda suelta a la magnitud completa de la canción.

La mayor sorpresa en Acoustic Hymns Vol. 1 es la inclusión de “This Thing Called Life”, una canción que Ashcroft rara vez tocó en vivo. Originalmente fue grabada con No I.D. en los Estados Unidos como un punto culminante de su proyecto RPA & The United Nations Of Sound.

Producido por Ashcroft junto a Chris Potter, el álbum presenta a su banda de vivo impulsada por algunos colaboradores especiales. Wil Malone sumó los arreglos de cuerdas que se grabaron en los estudios Abbey Road. Además, Chuck Leavell (The Rolling Stones, The Allman Brothers) toca el piano, Roddy Bloomfield dirige la sección de vientos y Steve Wyreman (Leon Bridges, Vic Mensa) contribuye con guitarra acústica y coros.

A la par del anuncio, Richard Ashcroft confirmó cuatro shows especiales, cada uno anunciado como “Una noche acústica de sus canciones clásicas”. Después de agotarse rápidamente dos noches en el Palladium de Londres, agregó dos funciones en el Royal Albert Hall y el M&S Bank Arena en Liverpool para satisfacer el pedido del público.

El día que los Rolling Stones devolvieron los derechos de “Bitter Sweet Symphony”

En 1997, Mick Jagger, Keith Richards y Richard Ashcroft comenzaron una disputa legal por los derechos de este himno de los ‘90 que incluyó un fragmento de “The Last Time”, la famosa canción de los Rolling Stones.

El grupo The Verve, con un total de 5 notas utilizadas, superaba la cantidad de segundos permitidos para samplear. Luego de idas y vueltas, la corte falló a favor de los Stones y desde entonces los autores no solo han percibido el 100 por ciento las regalías sino que han sido considerados legalmente los compositores de la canción.

Después de 20 años del comienzo de esta historia, el asunto tuvo un importante giro. Por propia disposición del guitarrista y del cantante de los Stones, Ashcroft cobra los derechos del tema.

Fue el exlíder de The Verve quien compartió la noticia en redes sociales, en mayo de 2019, con un posteo en el que se mostró muy agradecido con Richards y Jagger por este generoso gesto. Además, aprovechó para saludar a sus managers, Steve Kutner y John Kennedy, y a los de los Stones, Joyce Smith y Jody Klein. Para cerrar, afirmó “La música es poder”.