Cómo serán los ensayos que buscan una vacuna única contra coronavirus, gripe y bronquiolitis

El proyecto para diseñar una vacuna trivalente destinada a personas mayores que en una misma inyección contenga componentes contra la Covid-19, la gripe y la bronquiolitis comenzará con un ensayo clínico de un nuevo inoculante contra el virus sincicial respiratorio que causa la bronquiolitis, del que la Argentina será parte, dijo este viernes a Télam el médico e investigador Gonzalo Pérez Marc.

"La vacuna trivalente, que en una misma inyección contenga componentes contra los tres virus principales respiratorios que afectan a las personas mayores que son el coronavirus, el virus de la influenza (que causa la gripe) y el virus sincicial respiratorio (que causa la bronquiolitis) no existe todavía, pero existirá; y a eso es a lo que apuntamos con esta serie de ensayos", describió Pérez Marc.

Jefe de Investigación y Docencia del Departamento Materno-Infantil del Hospital Militar Central, Pérez Marc y su equipo --entre quienes se encuentra el infectólogo Fernando Polack-- vienen teniendo un rol central en la investigación de vacunas contra el coronavirus.

Por un lado, fueron el centro de investigación que más personas reclutó en la fase 3 de la vacuna desarrollada por Pfizer y, en efecto, encabezaron la publicación con los resultados en la revista The New England Journal of Medicine.

Pero, además, participan de un ensayo clínico de la vacuna conocida como "vegetal" desarrollada por Medicago que se está llevando adelante también en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil, y para el cual el Hospital Militar aportó la mayor cantidad de participantes.

Ahora, el desafío es comenzar con una serie de ensayos clínicos que, en principio, prueben por separado vacunas innovadoras contra el sincicial respiratorio y la influenza, lo que se encuentra actualmente en una etapa regulatoria y, en caso de que sea aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) empezaría en noviembre.