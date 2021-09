Advierten que el escrutinio provisorio será más lento que de costumbre

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, advirtió que el proceso del escrutinio provisorio de las PASO en la noche del domingo será "más lento que de costumbre" y dijo los resultados "estarán aproximados a partir de las 11 de la noche".

"Pedimos paciencia, porque será una elección lenta. Hay que registrar las autoridades de mesa, certificar su identidad y garantizar todas las normas del protocolo de cuidado. No podrán ingresar muchas personas, con lo cual se va a lentificar el proceso", indicó la funcionaria.

Por otro lado, García puso de relieve que "estos últimos días se viralizó un audio con cuestiones falsas como que si se pega el sobre, el voto va a ser impugnado" y remarcó que "de ningún modo es así".

"Desde la Cámara Nacional Electoral se recomienda no pegarlo, por el covid-19, por una cuestión sanitaria, y que se ponga la solapa dentro del sobre y se meta en la urna", dijo e indicó que no obstante "no será impugnado el voto de quien decida pegarlo".

Remarcó luego que la elección "se desarrollará bajo los cuidados y protocolos necesarios en el marco de la pandemia" de coronavirus, lo que incluirá -entre otros aspectos- el uso de alcohol en gel y distanciamiento.

Posteriormente, García detalló que como la provincia de Buenos Aires cuenta con 6.100 establecimientos de votación -más que en otros comicios, para espaciar la cantidad de personas en un mismo espacio- se recomienda "que los votantes busquen con anticipación, entre hoy y mañana, dónde sufragan".

"Quizá no les tocó en la escuela de siempre sino en otra. Vayan a votar con barbijo y alcohol. En las escuelas habrá, por si alguien se lo olvida. Las colas serán fuera de las escuelas, no en los patios o pasillos", apuntó.

En ese contexto, la funcionaria sugirió "que los votantes vayan solos", pero aclaró que "quienes no puedan dejar a sus hijos en otro lado, obviamente no tendrán problemas".