Roberto Gómez renunció como candidato al Comité Capital de la UCR

El actual presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Roberto Gómez, anunció hoy de manera sorpresiva que renunció a su candidatura a las próximas elecciones internas del partido centenario.

“Ante los diversos trascendidos mediáticos al cual fui agredido y juzgado por algunos sectores del radicalismo he presentado mi renuncia hasta que la justicia se expida. Pero no quita que voy a seguir trabajando por el radicalismo, por la gente que necesita y voy a seguir haciendo política. Esto no me va a parar, voy a seguir adelante”, confirmó Gómez en declaraciones radiales.

Días atrás, un grupo de mujeres radicales presentó una nota ante los miembros de la Junta Electoral de la UCR en la cual expresan que la misma es “a los fines de solicitar la baja de la candidatura a presidente del Comité Capital del señor Roberto Gómez, quien es propuesto por la lista Compromiso Radical”.

En otro párrafo señalan que “la persona de mención tiene una causa abierta por el delito de abuso sexual”, por lo que agregan que “como mujeres radicales y desde una perspectiva de género, no podemos permitir que una persona con una denuncia por el delito contra la integridad hacia la mujer pueda ser candidato”.

Asimismo, indican: “Solicitamos que no se acepte la misma hasta tanto la Justicia se expida”.

Finalmente, las mujeres radicales “manifestamos nuestra honda preocupación por la persistencia de nuestro partido en apoyar y acompañar candidaturas de ciudadanos comprometidos moralmente con denuncias que rozan la integridad física y moral por denuncias de abuso sexual”.