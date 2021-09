The Faces, la banda de Rod Stewart y Ronnie Wood, trabaja en un nuevo disco

The Faces fue una de las bandas más importantes de principios de los ‘70. Rock de guitarras, sudoroso, con sentimiento, en una línea Rolling Stone conmovedora. A través de cuatro discos en igual cantidad de años activos, su influencia continúa vigente gracias a hits como “Stay With Me”, “Ooh La La” y “Sweet Lady Mary”, entre otros temazos. La banda catapultó al estrellato a Rod Stewart, que se lanzó como solista y acaparó las miradas, y a Ronnie Wood, que se convertiría en un auténtico Stone a mediados de los ‘70.

Pasaron más de 40 años desde su separación y, aunque se reúnen ocasionalmente para tocar y celebrar su amistad, no volvieron a grabar nuevas canciones. Hasta ahora. Si bien no hay un comunicado oficial, el baterista Kenney Jones confirmó en una entrevista que la banda grabó nueva música. “Hicimos alrededor de 14 canciones, una mezcla de cosas que nunca lanzamos que son dignas y algunas nuevas que son realmente maravillosas”, le dijo el músico a Bang Showbiz. “Rod está escribiendo las letras y está muy entusiasmado con esa tarea”.

El artista reveló que la edición de nueva música no es el único plan que tienen para la banda, sino que tienen la intención de salir de gira. “Queda por ver si optamos o no por hacer una gran gira extendida; Lo que hemos decidido es hacer algunos recitales realmente grandes como el O2 en Londres, el Madison Square Garden y otros recintos importantes en Estados Unidos”, contó.

La última vez que estuvieron los tres miembros vivos (Ronnie Lane murió 1997 y el tecladista Ian McLagan, en 2014) estuvieron juntos en un escenario fue en febrero de 2020 cuando Rod Stewart cerró los Brit Awards e invitó a Wood y Jones para interpretar una versión orquestada de “Stay With Me”.

El nuevo álbum de Ronnie Wood

El guitarrista junto a su Ronnie Wood Band regresó al blues para la segunda entrega de su trilogía de álbumes en vivo: Mr Luck - A Tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall, que está disponible desde el viernes en plataformas digitales.

“La gente debería saber, los niños deberían saber, cuánta influencia tuvo Jimmy Reed en el desarrollo de nosotros como músicos”, sostuvo el rockero a través de un comunicado. “Fue una de las principales influencias de los Rolling Stones y de todas las bandas que aman el blues estadounidense desde esa época hasta la actualidad. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”, destacó.

El disco cuenta con 18 canciones, con destacados invitados como Mick Taylor (el guitarrista al que reemplazo en los Stones), Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller.