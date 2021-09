Córdoba exigirá un PCR negativo a los docentes que no quieran vacunarse

Quienes no se hagan el análisis no podrán ir a trabajar y se les computará una falta injustificada. Lo decidió el Ministerio de Educación provincial.

La provincia de Córdoba se prepara para el regreso a la presencialidad plena en las escuelas y, ante la amenaza de que la cepa Delta se convierta en variante de circulación comunitaria, dispuso que los docentes que decidan no vacunarse contra el coronavirus deberán presentar un PCR negativo todos los lunes. En caso de no hacerlo no podrán presentarse en las aulas y les descontarán el día por tratarse de una falta injustificada.

Así lo informó este jueves el ministro de Educación cordobés, Walter Grahovac. La medida se centra en una creciente preocupación por los cerca de 6000 docentes que aún no se inmunizaron y se resisten a hacerlo. No obstante, según datos oficiales, el 86% ya cuenta con las dos dosis que completan el esquema de inmunización.

“Los que no estén vacunados tienen que presentar el PCR todos los lunes. Si no, no van a poder ingresar. Es una falta injustificada y si es falta injustificada no van a poder cobrar esos días”, dijo Grahovac en declaraciones a Radio Universidad.

Por el momento, la vacuna contra el coronavirus no está incluida dentro de ningún calendario obligatorio por lo que no se puede exigir contar con ese suero para regresar al trabajo presencial, no obstante, como medida de cuidado se pude pedir un test negativo y en el caso de Córdoba este requerimiento es semanal.

“Nosotros no vamos a andar corriendo a nadie con una jeringa. Todos tienen el derecho personal de decidir no vacunarse, pero no tienen derecho de poner en riesgo al resto de la comunidad educativa, sobre todo si trabajan con jóvenes que son un grupo aún no vacunado”, indicó el ministro.