Juan Carlos Pallarols se suma a las celebraciones por la beatificación de Fray Mamerto Esquiú

Juan Carlos Pallarols, es un reconocido orfebre argentino de renombre internacional. Ha creado un sin número de piezas de gran valor estético, técnico e histórico. Es referente entre los artesanos argentinos y miembro de la Cámara de Artesanos.

Invitado por la provincia de Catamarca e YMAD, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, una empresa minera interestatal de Argentina Juan Carlos será parte de las celebraciones en torno a la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

A través de sus obras, historias y conocimientos, ha sido una de las personas que más ha difundido nuestro patrimonio cultural, poniendo en valor las cualidades de los metales que surgen de nuestras tierras.

Entre sus creaciones más destacadas, se encuentra el Bastón de Mando Presidencial, las Rosa de Lady Di, el Sable del General Don José de San Martín, la cara tallada de Eva Perón, la Corona de la Virgen del Rosario de San Nicolás y una gran cantidad de obras que no solo llevan consigo la belleza de un objeto de culto, sino la energía de hacer participar al pueblo argentino de sus obras. Porque en cada una de ellas, Juan Carlos, invita a dar un golpecito de cincel para que quienes participen de este acontecimiento entreguen su fuerza, fe y esperanza.

Como acciones que girarán alrededor de la Beatificación, Juan Carlos Pallarols, ha creado en plata proveniente de Farallón Negro, donada por YMAD un corazón hecho a escala que simbolizará el reencuentro del corazón del Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú con la Provincia de Catamarca. El mismo también estará intervenido por el pueblo catamarqueño, ya que el artesano lo llevará consigo durante toda su estadía en la provincia de Catamarca invitando a sus habitantes a dejar su golpe de cincel.

Además, durante su estadía realizará una Masterclass de platería donde orfebres, estudiantes, amigos y apasionados por los metales, podrán disfrutar en diálogo con Juan Carlos Pallarols, de sus testimonios, legados y máximas del Maestro Orfebre.

Por su parte, Juan Carlos Pallarols, mencionó: estoy muy agradecido por haber sido invitado a participar de este gran acontecimiento, son muchas las cosas que me unen a Catamarca y particularmente a Fray Mamerto Esquiú: yo soy franciscano, he vivido con ellos y fui discípulo de dos acólitos/monaguillos de él; el Padre Cordero y Fray Julián Lagos, ambos me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo hablar en latín, pero sobre todo he aprendido de ellos el sentido de la humildad, el valor de la fe y la importancia de la pasión, con la que debemos emprender cada cosa que hacemos. De esta forma comienzan las celebraciones de un acto de suma importancia para todo el pueblo argentino.

