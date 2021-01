¿Vuelve el IFE? El Gobierno prepara una batería de medidas ante el rebrote

Ante los numerosos casos de coronavirus en aumento, y con el miedo inminente de volver a fase 1 dónde las medidas restrictivas son aplicadas al extremo.

El gobierno de Alberto Fernández analiza por estas horas una serie medidas de emergencia para asistir a distintos sectores, en el caso de que el rebrote obligue mayores restricciones sobre todo en los que respecta al sector comercial y laboral.

Por esta razón, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que "el parámetro para reforzar la ayuda estará determinado por el eventual cierre en rubros como el textil, la construcción, producción de alimentos y la economía del cuidado (de personas)", aunque aseguró que por el momento es solo una especulación.

De todos modos, aclaró que no hay ninguna duda de que en el caso de un rebrote, van a volver a tomar todas las medidas que sean necesarias para calmar la situación.

Asímismo, Daniel Menéndez, el subsecretario de Políticas de Integración, dijo que desde el área de desarrollo social ya están preparados para enfrentar situaciones complejas debido a la experiencia que dejó el 2020, y que por este motivo tienen un mapa y un universo determinado de personas que saben que van a precisar ayuda ante una situación nuevamente extrema.

Por eso mismo, desde el Gobierno ya empezaron a pensar en algunas medidas, como por ejemplo, una ayuda extra para los hoteles que ya cobran el Repro del Ministerio de Trabajo (unos $9000 por trabajador), la cual consistiría en llevar esa cifra a unos $20.000 para que los empleadores puedan pagar los sueldos de enero en tiempo y forma.

Y si bien entre las medidas sugeridas, aún no se volvió a hablar del IFE, que ayudó 9 millones de empleados informales y monotributistas que percibieron $10.000. La posibilidad de reactivar el IFE con algún nuevo pago durante el año que viene, no está prevista pero dependerá de la situación sanitaria a lo largo del año, por lo que no se descarta su uso en caso de resultar necesario nuevamente sostuvo Arroyo.