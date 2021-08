“Fueron 300 días sin salir de mi casa”: Mirtha Legrand regresó a la TV

Tras una larga espera, este sábado Mirtha Legrand regresó a La Noche de Mirtha (eltrece). A cuatro meses de haber recibido la segunda dosis de la Sputnik V contra el coronavirus, la diva cubrió a Juana Viale -que está cumpliendo con el aislamiento correspondiente por haber regresado del exterior-, en una emisión especial. Allí habló del contexto actual, se refirió a su cuarentena y reveló que fueron 300 días sin salir de su casa.

Antes de comenzar el programa emitieron al aire un video grabado en el que su nieta le dedicó un mensaje especial de cariño y buenos deseos para este regreso tan esperado. “Acá estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión”, dijo en su ingreso y agradeció el cariño recibido a lo largo de toda su ausencia televisiva.

“300 días sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien”, comentó la diva que se preocupó por su situación anímica y le consultó a un especialista. “Soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta disfrutar la vida. Estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije que quería volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje’. Así que aquí estoy, es la mejor terapia”, concluyó.

Acto seguido conversó con su nieta que se deslizó una crítica a las nuevas medidas contra el coronavirus: “Llevo tres días cuarentena en un hotel y me quedan un día y medio más porque por las restricciones que hay en la provincia de Buenos Aires no se puede hacer cuarentena directamente en la casa”.

Tras contar que está muy aburrida y que no sabe más qué hacer, lanzó: “Siguiendo las nuevas restricciones que puso la provincia de Buenos Aires porque es solo para los que vivimos en provincia. Las nuevas restricciones según Vizzoti son que los que salen por trabajo no necesitan hacer cuarentena. Así a los que se van de vacaciones la Delta los puede atacar, pero a los que van por trabajo no”.

Mirtha contó que su hija Marcela Tinayre sigue en Europa porque le cambiaron tres veces el pasaje. Entonces Juana reveló que está con su hija, Ámbar de Benedictis que, según trascendió, se fue del país para estudiar cine, como su bisabuelo, Daniel Tinayre. “Se fue a estudiar a la Sorbona, ¿no?”, consultó la conductora. Siempre reservada le dijo que lo hablaban en privado y Mirtha se rio: “Nunca quiere contar las cosas de familia. A mí me encanta”.

Tras un saludo afectuoso, Mirtha retomó la conducción y recibió a los invitados Pampita, Fernán Quirós, Jony Viale y Baby Etchecopar.