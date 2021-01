Racing presentó a Capria como manager y Pizzi aparece como el posible DT

Los hinchas de Racing no olvidan a Rubén Capria. El Mago fue uno de los jugadores más queridos después de enamorar dentro de una cancha con sus toques exquisitos y sus tiros libres precisos. Es por eso que la dirigencia pensó en el exfutbolista para ocupar el cargo de manager que dejó vacante Diego Milito. Capacidad y sentido de pertenencia es un combo que pocas veces puede fallar.

Este mediodía, Capria fue presentado oficialmente y evitó hablar sobre quién será el nuevo DT académico, después de que Sebastián Becacecce dejó su cargo el fin de semana.

“Creo que en este momento hablar de apellidos con respecto a quien será el nuevo entrenador no sería prudente. Pero tengo en claro que una de mis funciones inmediatas es participar en la elección de un nombre idóneo y que esté capacitado para la responsabilidad”, afirmó Capria en conferencia de prensa que compartió junto al reelecto presidente Víctor Blanco.

En ese sentido, dejó dos definiciones interesantes respecto del futuro del plantel profesional de la “Academia”, que llegó a Cuartos de Final de la Copa Libertadores, al perder con Boca.

“Creo que una palabra clave para este momento es superación. Hoy tenemos que apuntar a que el lugar de relevancia que ha conseguido el club se sostenga y se intente crecer aún más de lo que ya se ha conseguido”, sostuvo.

Y agregó: “No hay entrenadores ofensivos o defensivos. Yo digo que hay quienes tienen más audacia o menos miedo. Hay que buscar un perfil que ayude a estimular a los jugadores que entienda que los grandes son los verdaderos formadores del día a día de los más jóvenes. Hay una camada formativa que uno los ve y pueden potenciar mucho, la idea es buscar una línea que vaya ahí”.

Pizzi, el gran apuntado

Capria y Víctor Blanco prefirieron no adelantar quién puede ser el próximo DT de Racing. Lo cierto es que las charlas con Juan Antonio pizzi están muy avanzadas.

El exentrenador de San Lorenzo y Chile gusta por su perfil ofensivo y correría con ventaja por sobre otros candidatos que en este momento están trabajando, algo que el club quiere priorizar.

En marzo de 2020, el DT le dio una entrevista a Infobae y señaló que se toma su tiempo para elegir dónde va a trabajar. Allí dejó en claro que le interesan los proyectos a largo plazo, lo que va en sintonía con la dirigencia académica.

“Hace 10 años me volvía loco por las ganas de dirigir, pero ahora lo tomo con más calma. Analizo los planteles que voy a tener, las expectativas que genera el equipo, la proyección que tienen los dirigentes del club, aunque después no se cumplan los proyectos. Hay una realidad marcada por los resultados, porque si no se dan rápidamente se terminan los proyectos.