El mensaje que compartió Mick Jagger tras la muerte de Charlie Watts

Watts sonriente y su batería. Nada más ni nada menos.

Mick Jagger no pronunció palabra aún sobre la muerte de su viejo amigo y compañero de banda de tantos años, Charlie Watts, el legendario baterista de los Rolling Stones. Pero sí compartió una foto, una imagen de Watts en su elemento, en lo que lo hacía brillar. Y su sonrisa es enorme y honesta.

Así lo quiere recordar, y así quiere que lo recuerde el mundo.

Este posteo se suma así a la larga lista de mensajes de celebridades que despidieron y homenajearon al baterista en las redes sociales.

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y un compañero tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a los Rolling Stones”, escribió Elton John en su cuenta de Twitter.

“Dios bendice a Charlie Watt. Te vamos a extrañar hombre. Paz y amor a la familia. Ringo”, expresó Ringo Starr, quien fue baterista de la banda The Beatles, en su cuenta de Twitter.

Paul McCartney también se despidió de Watts. Grabó un video donde dijo estar “muy triste” por la muerte del músico y envió su apoyo a la familia y a la agrupación.

“Muy triste de escuchar lo de Charlie Watts. La muerte del baterista de los Rolling Stones. Fue un adorable muchacho. Sabía que estaba enfermo pero no sabía que estaba tan mal. Le envío mis cariños a su familia, su esposa e hijos y a su familia extendida. Mis condolencias a los Stones, es una gran pérdida para ellos. Charlie era una roca y un baterista fantástico. Firme como una roca. Te amo Charlie. Siempre te amaré. Eras un hermoso hombre. Y mis condolencia para su familia”, expresó McCartney en la grabación.

“Ahí va un héroe. Estimado Charlie Watts. ¡Qué leyenda! Es triste verlo irse”, fue el mensaje de la banda Garbage en su cuenta de Twitter. “Charlie Watts fue el baterista más elegante y digno del rock and roll. Es único en su clase”, tuiteó la cantante Joat Jett.

De todos los músicos que fueron a sus redes para despedir al baterista, Liam Gallagher ha sido sin duda uno de los más escuetos (aunque no tanto como Jagger), pues se ha limitado a escribir “R.I.P. Charlie Watts”.

El legendario compositor Nile Rodgers, que produjo uno de los álbumes de Mick Jagger, escribió: “Descansa. Eres un hermano. Gracias por toda la buena musica”.

Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, dijo que la música es como la conocemos gracias al trabajo del baterista: “El rock and roll no sería rock and roll sin el ritmo, el estilo, la vibra de este increíble músico. Descansa en paz, Charlie Watts, uno de los más grandes e importantes arquitectos de la música que amamos”.

“El ritmo de los Stones. No hay palabras, cada surco ha hablado por sí mismo”, compartió Lenny Kravitz en su perfil de Twitter, donde también escribía la fecha tanto de su nacimiento como de su despedida.

“Este es Charlie Watts. Llorado y amado por todos”, expresó Patti Smith.

El músico falleció a los 80 años en una clínica de Londres, donde a principios de este mes había sido sometido a una operación, de la que la familia no aportó detalles, y se vio obligado a cancelar su participación en la gira de la banda en Estados Unidos.