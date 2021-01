El importante beneficio que tienen jubilados en este 2021

El fin de año no fue tan bueno para los jubilados, ya que el Gobierno no entregó un bono extra, como había ocurrido en el 2019. Pero eso no significa que no hayan llegado algunas buenas noticias.

Por ejemplo, se supo que se extendería un beneficio muy importante, que también abarca a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo: el descuento del 15 por ciento con tarjetas de débito.

Según se indicó en la resolución general 4895 publicada justo antes del fin del 2020, estableció que el descuento del 15 por ciento para esos beneficiarios de Anses continúe vigente hasta el 31 de marzo del 2021. Originalmente, el descuento iba a quedar sin efecto el 31 de diciembre.

Para conseguir los reintegros no hay que hacer ningún trámite especial, ya que se realizan de manera automática. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que sólo se consiguen si se hacen con la tarjeta de débito con la que realizan sus prestaciones.

Desde Afip explicaron que las compras que se pagan de manera tradicional no son las únicas que se están alcanzadas por el beneficio. Cuando se paga con la modalidad de Pago Electrónico Inmediato, y utilizando un código QR también se hace el descuento del 15 por ciento.

El descuento tiene un límite mensual. Para los sectores vulnerados es de 700 pesos por persona, mientras que para los titulares de la Asignación Universal por Hijo con dos o más hijos ese límite se duplica, y llega a los 1.400 pesos.