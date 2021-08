Rafael Nadal: “Necesito tomarme un tiempo”

El tenista español Rafael Nadal comunicó a través de sus redes sociales el final de su temporada debido a la necesidad de tomarse “un tiempo” y a que lleva un año “sufriendo mucho más de lo que debería” con su pie.

“Después de haberlo hablado con el equipo y familia se tomó esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien”, afirmó el actual número cuatro del ránking de la ATP.

“Es un año en que me perdí cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas, como va a ser ahora el Abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí. Y en vista de que durante este último año no he tenido la capacidad de poder entrenarme, prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo, pues llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme”, añadió.

El tenista de Manacor (Mallorca), reconoció que no es una lesión nueva, sino que lleva con ella desde 2005, aunque no le impidió en ningún momento desarrollar su carrera deportiva con normalidad: “Hay que cambiar una serie de cosas e intentar entender cuál ha sido la evolución del pie en estos últimos tiempos”.

“Llevo una temporada que las cosas no van como deberían, como nos gustaría a todos, y es el momento de tomar decisiones, buscar un tipo de tratamiento un poco diferente para encontrar una solución a este problema o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años”, comentó de cara a su recuperación.

El trece veces campeón de Roland Garros afirmó que pese a todo se encuentra con “la máxima ilusión y predisposición hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible, para seguir compitiendo por las cosas que realmente” lo motivan.

De la misma manera, se mostró convencido de que va a recuperarse de su lesión: “Estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante, pero esto se puede conseguir. Voy a trabajar todo lo que pueda para que así sea”.

Campeón olímpico en Beijing 2008, finalizó su comunicado agradeciendo el apoyo recibido: “Agradeceros de antemano todo el apoyo, la comprensión y todas vuestras muestras de cariño que son muy importantes y más en tiempos complicados como estos”.

El comunicado de Rafael Nadal

Hola todos: quería comunicarles que desgraciadamente tengo que poner fin a la temporada 2021. Sinceramente llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con con mi pie y necesito tomarme un tiempo.

Después de haberlo hablado con el equipo y familia se ha tomado esta decisión y creo que es el camino a seguir para intentar recuperarme y recuperarme bien. Es un año en el que me he perdido cosas que me importan mucho, como Wimbledon, como son las Olimpiadas...

Como va a ser ahora el abierto de Estados Unidos, como muchos otros eventos que son también importantes para mí y en vista de que durante este último año no he tenido la la capacidad de poder entrenarme y prepararme y competir de la manera que realmente me gusta hacerlo

Al final llego a la conclusión que lo que necesito es un tiempo para recuperarme cambiar una serie de cosas intentar entender cuál ha sido la la evolución del pie de estos en estos últimos tiempos no es una lesión nueva, la tengo desde el 2005 y no me ha impedido poder desarrollar mi carrera deportiva durante todos estos años.

Sí es verdad que llevo una temporada en que las cosas no van como como deberían, como nos gustaría a todos, y es el momento de tomar decisiones, buscar un tipo de tratamiento diferente para encontrar una solución a este problema o al menos que mejore de cara a poder seguir teniendo opciones durante los siguientes años.

Estoy con la máxima ilusión y predisposición para hacer lo que haga falta para recuperar la mejor forma posible, para seguir compitiendo por las cosas que realmente me motivan y las cosas que he hecho durante todos estos años. Estoy convencido que con la recuperación del pie y evidentemente un esfuerzo diario muy importante, porque esto se puede conseguir

Voy a trabajar todo lo que pueda para para que así sea. Quiero agradecerles de antemano todo el apoyo, la comprensión y todas las muestras de cariño que son muy importantes, y más en tiempos complicados como estos.

Les prometo que voy a hacer es trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más. Un abrazo fuerte a todos.