Se separaron la China Suárez y Benjamín Vicuña: el comunicado del actor

No va más. Después de infinitos rumores, la China Suárez y Benjamín Vicuña decidieron terminar su romance. Así lo confirmó el actor en sus redes sociales, donde hizo un breve comunicado para que no haya especulaciones sobre qué pudo haber pasado entre ellos.

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, comenzó diciendo el galán chileno.

Se separaron la China Suarez y Benjamín Vicuña: todo lo que tenés que saber, minuto a minuto

Luego, agregó: “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo de vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”. Hasta el momento, la ex Casi ángeles no emitió palabra sobre el tema, solo se limitó a compartir algunas imágenes de todo lo que adquirió para su nueva casa. Tiene debilidad por las antigüedades y estuvo muy pendiente de conseguir todo lo que siempre soñó.

Días atrás, se conoció que Benjamín no estaba muy de acuerdo con la mudanza. En Los ángeles de la mañana aseguraron que ella se encontraba algo molesta porque él no estaba poniendo el dinero que habían acordado para las remodelaciones y esto pudo haber desencadenado una fuerte pelea. Finalmente, optaron por seguir caminos diferentes, ya que no coincidían en lo que pretendían para el futuro.

La historia de amor comenzó en medio de un escándalo. En diciembre de 2015, cuando estaban terminando el rodaje de la película El hilo rojo, Pampita los encontró in fraganti en el motorhome del set. Según contó en ese entonces, vio lo peor que podía ver una mujer. “Él estaba encima. Ella se tapaba las tetas con una manta en todo lo que duró la discusión. Había olor a sexo”, pronunció enojada.

Sin embargo, ellos negaron rotundamente que ese episodio fuera real. La actriz lo juró por su hija pero él aprovechó para aclarar que con la modelo ya no había más nada, a pesar de que habían ido a terapia de pareja para salvar la relación.

El romance quedó confirmado tres meses después, cuando la revista Paparazzi los sorprendió paseando por Miami. En 2018 tuvieron su primera hija, a quien llamaron Magnolia, y en julio del año pasado se convirtieron en padres de Amancio, que nació en plena pandemia.

El segundo embarazo se conoció mientras estaban separados. Ella, además, se había sometido a una cirugía estética para aumentarse el busto. Si bien prefirió guardar silencio todas las veces que le preguntaron sobre el nuevo integrante, el anuncio llegó en mayo, cuando publicó una foto completamente desnuda luciendo su panza.