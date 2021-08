The Rolling Stones lanzan una edición de lujo por los 40 años de su disco "Tattoo You"

Apenas unas semanas antes de que comience su primera gira sin el baterista Charlie Watts, The Rolling Stones ha anunciado el lanzamiento de una edición de lujo por el 40 aniversario de su clásico álbum de 1981, "Tattoo You".

El nuevo set remasterizado, que se lanzará el 22 de octubre y estará disponible en una variedad de formatos, estará acompañado por nueve pistas de estudio inéditas de la época y un concierto en vivo de 1982. El primer sencillo de este nuevo trabajo ya está disponible, se llama "Living In The Heart Of Love".

El anuncio llega casi exactamente 40 años después de que el álbum fuera lanzado originalmente, el 24 de agosto de 1981. Mientras tanto el grupo se prepara para salir a la carretera con 13 nuevas fechas en la gira "No Filter" en los Estados Unidos. El itinerario comienza el 26 de septiembre en St. Louis y se extiende hasta noviembre.

TATTOO YOU — 40TH ANNIVERSARY EDITION 🖤

Conocido por los sencillos "Start Me Up" y "Waiting on a Friend", "Tattoo You" era una colección de 11 canciones que en su mayoría eran descartes que habían comenzado durante las sesiones de álbumes de la década anterior y completadas más tarde.

Ese también parece ser el caso de las nueve pistas de estudio adicionales incluidas aquí bajo el título "Lost & Found", algunas de las cuales, como las pistas adicionales de la reedición de "Exile on Main Street" de 2010, se completaron décadas después de su comienzo. ("Recién completado y mejorado con voces y guitarra adicionales por parte de la banda", según el anuncio).

Junto con "Living in the Heart of Love", esas canciones incluyen versiones de "Shame, Shame, Shame" de la leyenda del blues Jimmy Reed y "Drift Away" del cantante de soul Dobie Gray, así como una versión más reggae de "Start Me Up".