Corpacci sobe el escándalo de Olivos: “Fue lamentable, pero no opaca lo bueno que se hizo"

“Fue lamentable, fue un error que se haya hecho esto. Pero sinceramente no me parece que sea lo más grave que pueda haber pasado”, dijo Corpacci.

“Me parece que hay otras cosas muy buenas que hizo el gobierno nacional como los ATP, subsidios para alimentos, el IFE, el no aumentar el precio de las tarifas, crear hospitales y comprar vacunas. Tantas cosas buenas hizo que un error como este, que es de lamentar, pero no es una tragedia, no puede empañar todas las cosas buenas que se hicieron”, opinó.

Campaña

“Por supuesto que la gente pide trabajo y habla de la situación económica, pero en mi encuentro me dicen siempre esta esperanza y agradecimiento por la vacuna”, comunicó Corpacci. “Me llamó la atención la gratitud que tiene muchísima gente con el hecho de la vacunación. Es un comentario que se repite mucho y la gente lo dice con mucha alegría”.

Además, se mostró optimista con la post pandemia. “Hay indicios de que empieza a moverse la economía. Se están haciendo obras, fui a la Ruta 1 que va a llegar a Aconquija, hablaba con el intendente (Cristian Gutierrez) y prácticamente están con desocupación cero porque la gente está contratada para esa obra enorme. Se ve una reactivación económica en las fábricas y la industria, son las señales de que poco a poco nos vamos recuperando”, manifestó.

El senado

“Para mí es un desafío enorme ir al Senado, uno después de haber pasado por el ejecutivo tiene una formación que le da una fortaleza grande, sabe las necesidades del Ejecutivo, sabe las problemáticas de la provincia y puede actuar para gestionar y conseguir cosas importantes en Catamarca”, destacó Corpacci, respecto de su nueva candidatura.

Aseveró que en Diputados, como bloque oficialista, “hemos conseguido muchísimas cosas que son hoy realidad en nuestra provincia”, y diferenció esta realidad “con puentes, rutas, hospitales y escuelas” con dinero que baja desde Nación.

“Durante cuatro años Catamarca no recibió ni una sola obra pública. Eso ha cambiado”.

Otras frases de Corpacci

"Siempre digo que cuando la gente solamente critica al otro es porque no tiene nada que ofrecer"

"Mi consigna a lo largo de todos los años que me dedico a la política es trabajar, trabajar y trabajar. Yo no contesto agravios y mucho menos falacias y difamaciones. Trabajamos, porque es la misión que tenemos"

"Creo que hay un sector de la población que le gusta la política, se involucra, hay otro sector que no le gusta, no le interesa. El otro día hablaba con un chiquito, jovencito, y me decía que no le interesaba la política, y es respetable que no les interese. Lo que pasa es que se puede hacer política en distintos lugares. Se puede no hacer política partidaria, pero si en la escuela defendiendo a un compañero, o en un comercio sin poner sobreprecios, o en la cooperadora de un hospital"

"La política se hace de muchas maneras, lo que la gente reniega es de la política partidaria, pero la realidad es que por ahí durante mucho tiempo se quiso mostrar la política como algo malo, pero la realidad es que la política en democracia es la única herramienta que tienen los pueblos para cambiar las realidades".